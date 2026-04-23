Rayo Vallecano vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El cotejo entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, por la fecha 32 de la Liga, se jugará el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 07:00 horas, en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Real Sociedad
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a , mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano viene de un resultado igualado, -, ante Espanyol. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad viene de caer derrotado 0 a 1 ante Getafe. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 9 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Rayo Vallecano quien ganó 0 a 1.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|82
|32
|27
|1
|4
|55
|2
|Real Madrid
|73
|32
|23
|4
|5
|37
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|8
|Real Sociedad
|42
|32
|11
|9
|12
|0
|16
|Rayo Vallecano
|35
|31
|8
|11
|12
|-9
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Real Sociedad: 26 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Getafe: 3 de mayo - 09:15 horas
- Fecha 35: vs Girona: 11 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 37: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 34: vs Sevilla: 4 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Betis: 9 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Girona: 14 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 37: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Real Sociedad, según país
- Argentina: 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas