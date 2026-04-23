Fiorentina vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El cotejo entre Fiorentina y Sassuolo, por la fecha 34 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 05:30 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Sassuolo
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina viene de un resultado igualado, 1-1, ante Lecce. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo llega con ventaja tras derrotar a Como 1907 con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 6.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Sassuolo quien ganó 3 a 1.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 36 puntos (8 PG - 12 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (13 PG - 6 PE - 14 PP).
Livio Marinelli es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|10
|Sassuolo
|45
|33
|13
|6
|14
|-3
|15
|Fiorentina
|36
|33
|8
|12
|13
|-7
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Roma: 4 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 36: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Milan: 3 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 36: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Sassuolo, según país
- Argentina: 07:30 horas
- Colombia y Perú: 05:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas