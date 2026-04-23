Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

En la previa de Osasuna vs Sevilla, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 26 de abril desde las 11:30 horas en el estadio el Sadar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

23 de abril de 2026 a las 12:37 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 11:30 horas, Sevilla visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Sevilla

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna fue derrotado en el San Mamés frente a Athletic Bilbao por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Sevilla acabó en empate por - ante Levante. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 15 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8232271455
2Real Madrid7332234537
3Villarreal6131194820
10Osasuna393210913-2
17Sevilla34319715-12

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 34: vs Barcelona: 2 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Levante: 8 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Real Sociedad: 4 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Espanyol: 9 de mayo - 09:15 horas
  • Fecha 36: vs Villarreal: 13 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Sevilla, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas