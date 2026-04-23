Osasuna vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 11:30 horas, Sevilla visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Sevilla

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna fue derrotado en el San Mamés frente a Athletic Bilbao por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Sevilla acabó en empate por - ante Levante. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 82 32 27 1 4 55 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 10 Osasuna 39 32 10 9 13 -2 17 Sevilla 34 31 9 7 15 -12

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 34: vs Barcelona: 2 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Levante: 8 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Real Sociedad: 4 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Espanyol: 9 de mayo - 09:15 horas

Fecha 36: vs Villarreal: 13 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Sevilla, según país