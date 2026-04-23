Osasuna vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 11:30 horas, Sevilla visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Liga.
Así llegan Osasuna y Sevilla
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna fue derrotado en el San Mamés frente a Athletic Bilbao por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 5 a favor.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Sevilla acabó en empate por - ante Levante. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 9 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|82
|32
|27
|1
|4
|55
|2
|Real Madrid
|73
|32
|23
|4
|5
|37
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|10
|Osasuna
|39
|32
|10
|9
|13
|-2
|17
|Sevilla
|34
|31
|9
|7
|15
|-12
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 34: vs Barcelona: 2 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Levante: 8 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 14:30 horas
- Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 11:30 horas
- Fecha 34: vs Real Sociedad: 4 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Espanyol: 9 de mayo - 09:15 horas
- Fecha 36: vs Villarreal: 13 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Sevilla, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas