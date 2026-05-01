U. Magdalena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Primera B

Barranquilla FC y U. Magdalena se enfrentarán en el estadio Armando Maestre Pavajeau el próximo lunes 4 de mayo desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Primera B.

Así llegan U. Magdalena y Barranquilla FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena igualó 1-1 frente a Bogotá FC.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC igualó 0-0 ante Real Cartagena en la jornada anterior..

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de marzo, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y U. Magdalena se llevó la victoria por 1 a 3.

Wilmar Montaño Guevara fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Real Cartagena: 8 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Bogotá FC: 8 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario U. Magdalena y Barranquilla FC, según país