Udinese vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

En la previa de Udinese vs Milan, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de septiembre desde las 13:45 horas en el estadio Stadio Friuli.

17 de septiembre de 2025, 1:35 p. m.
El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 13:45 horas, Milan visita a Udinese en el estadio Stadio Friuli, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Milan

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese ganó su último duelo ante Pisa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de vencer a Bologna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 4 goles y 2 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
4Udinese732102
5Milan632012

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Sassuolo: 28 de septiembre - 05:30 horas
  • Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas

Horario Udinese y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

