Fútbol - Italia - Serie A
Udinese vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A
En la previa de Udinese vs Milan, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de septiembre desde las 13:45 horas en el estadio Stadio Friuli.
El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 13:45 horas, Milan visita a Udinese en el estadio Stadio Friuli, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A.
Así llegan Udinese y Milan
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese ganó su último duelo ante Pisa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 4 a favor.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan viene de vencer a Bologna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 4 goles y 2 le han convertido.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se quedó con la victoria por 0 a 4.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Juventus
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|3
|Cremonese
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|4
|Udinese
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|5
|Milan
|6
|3
|2
|0
|1
|2
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 5: vs Sassuolo: 28 de septiembre - 05:30 horas
- Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 05:30 horas
- Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas
Horario Udinese y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas