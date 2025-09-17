Udinese vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 13:45 horas, Milan visita a Udinese en el estadio Stadio Friuli, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Milan

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese ganó su último duelo ante Pisa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de vencer a Bologna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 4 goles y 2 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 7 3 2 1 0 2 4 Udinese 7 3 2 1 0 2 5 Milan 6 3 2 0 1 2

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 5: vs Sassuolo: 28 de septiembre - 05:30 horas

Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 05:30 horas

Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas

Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas

Horario Udinese y Milan, según país