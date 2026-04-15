Udinese vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

El juego entre Udinese y Parma se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 33 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Parma

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese ganó por 3-0 el juego pasado ante Milan. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Parma finalizó en empate por 1-1 ante Napoli. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 8.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese lo ganó por 0 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 43 puntos (12 PG - 7 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (8 PG - 12 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 10 Udinese 43 32 12 7 13 -4 14 Parma 36 32 8 12 12 -17

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Lazio: 27 de abril - 13:45 horas

Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Pisa: 25 de abril - 08:00 horas

Fecha 35: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Parma, según país