Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Manchester United se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el martes 10 de febrero a las 15:15 horas.

DataFactory .

7 de febrero de 2026, 12:44 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:15 horas el próximo martes 10 de febrero, Manchester United visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Manchester United

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, -, ante Burnley. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 7 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Manchester United y Tottenham, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 20 puntos (5 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 41 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 8 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
4Manchester United412411858
18West Ham United20245514-19

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

