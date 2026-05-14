Wolverhampton vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 17 de mayo, Fulham visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Fulham

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Brighton and Hove. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham cayó derrotado 0 a 1 ante Bournemouth. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 6.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 18 puntos (3 PG - 9 PE - 24 PP), mientras que el visitante tiene 48 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (14 PG - 6 PE - 16 PP).

Thomas Kirk es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 11 Fulham 48 36 14 6 16 -6 20 Wolverhampton 18 36 3 9 24 -41

Próximo partido de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Burnley: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Newcastle United: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Wolverhampton y Fulham, según país