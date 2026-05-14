Wolverhampton vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 17 de mayo, Fulham visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Fulham
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Brighton and Hove. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 1 a favor.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham cayó derrotado 0 a 1 ante Bournemouth. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 6.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham se impuso por 3 a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 18 puntos (3 PG - 9 PE - 24 PP), mientras que el visitante tiene 48 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (14 PG - 6 PE - 16 PP).
Thomas Kirk es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|42
|2
|Manchester City
|77
|36
|23
|8
|5
|43
|3
|Manchester United
|65
|36
|18
|11
|7
|15
|11
|Fulham
|48
|36
|14
|6
|16
|-6
|20
|Wolverhampton
|18
|36
|3
|9
|24
|-41
Próximo partido de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Burnley: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximo partido de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Newcastle United: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Wolverhampton y Fulham, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas