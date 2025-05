Crecimiento económico de Colombia en el primer trimestre de 2025: buen ritmo, pero siguen temores para el resto del año

En turismo, en los primeros tres meses del presente año, el país recibió 1.191.623 extranjeros no residentes, lo que significó un aumento del 6,8 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2024. Se espera que este año la cifra llegue a los 7,2 millones de visitantes del exterior.

Pero no fue la única decisión compleja. Algunos países miembros de la Opep anunciaron un incremento de 411.00 barriles diarios de petróleo que afectaron el precio. Las referencias Brent y WTI cerraron abril en 63,12 dólares por barril (-15,5 por ciento mensual) y 58,21 dólares por barril (-18,5 por ciento mensual), respectivamente. Para Colombia, la reducción en los precios del crudo podría ser crítica. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, calculó que las utilidades de la compañía bajarían 12 billones de pesos, pues se hicieron supuestos sobre precios de 73 dólares por barril, frente a 63 dólares que ha alcanzado.

Sin embargo, la cuenta de cobro no tardará, con una difícil situación fiscal que complica el entorno: la prima de riesgo de Colombia se mantiene elevada y el FMI suspendió el acceso del país a la línea de crédito flexible. Más que el crédito, este anuncio es una señal compleja hacia los mercados y es probable que al menos una de las principales agencias reduzca la calificación de Colombia este año. Además, por estos hechos y la incertidumbre arancelaria, podría generarse volatilidad en el precio del dólar en los próximos meses.

Para el cierre del año, los cálculos llevan a un crecimiento de entre 2,3 y 2,7 por ciento, con ajustes permanentes en los estimativos. “Lo triste de toda esta historia es que el crecimiento futuro va a ser mucho más lejano de estos niveles que estamos viendo hoy, porque prácticamente nos estamos consumiendo el ahorro. No hay inversión y, aunque en el corto plazo las cifras macro no se ven tan negativas, a largo plazo no estamos sembrando y va a ser muy difícil tener crecimientos más altos”, puntualiza Ballén.