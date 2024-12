La escena se ha vuelto frecuente en los últimos meses. Decenas de edificios de vivienda en estratos medio y alto de las principales ciudades exhiben llamativos anuncios de venta de sus últimas unidades. Locales comerciales vacíos o disponibles para venta o arriendo en centros comerciales nuevos o que incluso llevan varios años en funcionamiento, bodegas y oficinas que a pesar de haber sido construidas hace meses –incluso años–, todavía no encuentran clientes.

Aunque no se trata de una situación crítica como la que vivió el país a finales del siglo pasado, es claro que hay una acumulación importante de inventarios en vivienda para estratos medios y altos, así como una sobreoferta en las construcciones comerciales.

La caída en la confianza, la incertidumbre económica y los elevados precios explica el represamiento de inventarios, a pesar de las bajas tasas de interés.

Paradójicamente, en el caso de la vivienda las condiciones para comprar resultan excepcionales. En efecto, el país pasa por un momento de bajas tasas de interés, inflación controlada y amplia oferta.

Varios factores explican el represamiento de inventarios, entre ellos la caída en la confianza del consumidor –que lo ha llevado a aplazar su decisión de compra–, la incertidumbre frente al comportamiento de la economía y hasta los elevados precios que registran algunos proyectos.

Para el exministro de Hacienda Guillermo Perry, el estado de ánimo de los compradores de clase media y alta ha tenido incidencia, aunque no descarta que forme parte del comportamiento normal del ciclo constructor. El presidente de Amarilo, Roberto Moreno, no cree que el fenómeno provenga de que los inmuebles se hayan quedado en precios muy elevados; lo atribuye al clima de incertidumbre tras un 2017 flojo en materia económica y un 2018 aún muy frágil. El presidente de Constructora Bolívar, Carlos Arango, explica que la economía todavía no despega al ritmo esperado y el Gobierno no ha concretado algunos anuncios para fortalecer el sector.