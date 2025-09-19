Suscribirse

Claro abre convocatoria para que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales

La iniciativa está dirigida a jóvenes de diversas carreras universitarias en Bogotá y otras ciudades del país, con el objetivo de facilitar su ingreso al mundo laboral.

Redacción Economía
19 de septiembre de 2025, 7:24 p. m.
Hasta practicantes está buscando Claro en Colombia
Esta iniciativa busca que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la formación académica dentro de un entorno laboral real. | Foto: Getty Images / SOPA Images

Claro Colombia abre sus puertas a jóvenes universitarios interesados en realizar sus prácticas profesionales en la compañía durante el primer semestre de 2026. Esta iniciativa busca que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la formación académica dentro de un entorno laboral real.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, Comunicación Social y Psicología, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. El objetivo es ofrecerles una oportunidad de ingreso al mundo laboral, donde puedan explorar sus fortalezas y áreas de mejora, establecer conexiones profesionales, integrarse a equipos con expertos, generar ingresos y desarrollar habilidades en una compañía líder en Colombia y la región.

Entre los requisitos para postularse se encuentran: contar con autorización de la institución educativa, tener disponibilidad para cumplir el horario laboral y no haber tenido un contrato de aprendizaje previo.

Los estudiantes que están por dar el salto al mundo laboral tendrán que enfrentarse a un panorama en el que su reto no será únicamente medirse con profesionales de trayectoria, sino también con herramientas tecnológicas cada vez más avanzadas.
Con esta convocatoria, Claro reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de los jóvenes colombianos, brindándoles apoyo y herramientas para construir su experiencia laboral. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los interesados deben registrarse en la plataforma Magneto, completar el perfil con su hoja de vida y esperar el contacto del equipo de selección.

Con esta iniciativa, se espera brindar a los estudiantes colombianos una oportunidad para integrarse al mercado laboral y fortalecer su experiencia profesional desde etapas tempranas de su carrera.

