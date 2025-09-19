Claro abre convocatoria para que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales

Claro Colombia abre sus puertas a jóvenes universitarios interesados en realizar sus prácticas profesionales en la compañía durante el primer semestre de 2026. Esta iniciativa busca que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la formación académica dentro de un entorno laboral real.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, Comunicación Social y Psicología, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. El objetivo es ofrecerles una oportunidad de ingreso al mundo laboral, donde puedan explorar sus fortalezas y áreas de mejora, establecer conexiones profesionales, integrarse a equipos con expertos, generar ingresos y desarrollar habilidades en una compañía líder en Colombia y la región.

Entre los requisitos para postularse se encuentran: contar con autorización de la institución educativa, tener disponibilidad para cumplir el horario laboral y no haber tenido un contrato de aprendizaje previo.

Con esta convocatoria, Claro reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de los jóvenes colombianos, brindándoles apoyo y herramientas para construir su experiencia laboral. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los interesados deben registrarse en la plataforma Magneto, completar el perfil con su hoja de vida y esperar el contacto del equipo de selección.