Decathlon fortalece su operación en Colombia y apuesta por nuevas ciudades

Decathlon completa nueve años de operación en Colombia con un plan de expansión que contempla alcanzar entre 30 y 35 tiendas en el país hacia 2030.

La compañía, de origen francés, reporta ventas superiores a los 100 millones de euros y se ubica actualmente como el mercado número 25 del grupo a nivel global, entre 65 países donde tiene presencia.

Desde su llegada en 2017, la estrategia ha combinado crecimiento territorial, ampliación del portafolio deportivo y fortalecimiento del talento local.

La expansión comenzó en Bogotá y, posteriormente, se extendió a otras ciudades, como Barranquilla y Envigado, además de aperturas recientes en centros comerciales de la capital.

Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia, afirmó que “Colombia no solo es un mercado en crecimiento, sino una operación estratégica dentro del grupo, con resultados financieros, expansión sostenida y un equipo cada vez más robusto”.

En 2025, la empresa introdujo en Ibagué un formato de ‘isla comercial’ de 42 metros cuadrados, diseñado para llegar a ciudades intermedias.

En términos de oferta, la compañía ha consolidado categorías como ciclismo, running y deportes de montaña, e incorporado marcas estratégicas en movilidad urbana y ropa especializada.

Paralelamente, ha impulsado iniciativas de sostenibilidad que incluyen programas de economía circular, recompra y segunda vida de productos, así como el uso de energías renovables en la totalidad de sus tiendas.

El crecimiento también se refleja en el empleo. La empresa prevé superar los 1.000 colaboradores entre 2026 y 2027, apoyada en programas de formación interna y modelos de gestión orientados a la autonomía del equipo.

Con esta hoja de ruta, Decathlon busca consolidar su presencia en el mercado colombiano en un contexto donde el consumo deportivo y la movilidad sostenible ganan espacio dentro de las dinámicas urbanas.