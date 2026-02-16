Movilidad en Bogotá para este lunes, 16 de febrero: manifestación afecta tránsito por la calle 45

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
9:50 a. m.: Manifestación afecta tráfico por la calle 45
[09:47 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Calle 45 con Carrera 50, en sentido Oriente - Occidente, debido a manifestación.
🟡Ruta alterna: Calle 26.
8:20 a. m.: Choque entre grúa y bus del SITP en Kennedy
[08:20 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre bus y grúa, en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con Av. Guayacanes, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/zxTLhCw6Sf
7:30 a. m.: Se recupera movilidad tras choque de ruta escolar con motocicleta
[07:30 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Américas con carrera 43, en sentido Oriente - Occidente.
✅Siguenos en nuestro canal de whatsapp: https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/Os1OI5eUbJ
6:37 a. m. Bus varado de TranMilenio
[06:37 a.m.] #MovilidadAhora | Bus articulado varado en la localidad de Los Mártires, en la NQS con Av. Comuneros, en sentido Sur - Norte. Grúa asignada.
👮Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en el punto.
6:27 a. m. TransMilenio debe operar por calzada mixta
⏰#TMAhora: (6:27 a.m)
❌Debido a bus con novedad operativa, a la altura del
puente elevado de la Sexta, sentido sur norte, flota sale al carril mixto y la estación Comuneros deja de atender temporalmente en servicio hacia al norte.
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, lunes día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a. m. Pico y placa para taxis
🚖#FelizLunes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 5 y 6.

📣Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.
📣Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.