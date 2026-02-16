Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 16 de febrero: manifestación afecta tránsito por la calle 45

El desarrollo de la movilidad en la capital: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

16 de febrero de 2026, 6:56 a. m.
Movilidad en Bogotá para este lunes, 16 de febrero. Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Movilidad en Bogotá para este lunes, 16 de febrero. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

9:50 a. m.: Manifestación afecta tráfico por la calle 45

8:20 a. m.: Choque entre grúa y bus del SITP en Kennedy

7:30 a. m.: Se recupera movilidad tras choque de ruta escolar con motocicleta

6:37 a. m. Bus varado de TranMilenio

6:27 a. m. TransMilenio debe operar por calzada mixta

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a. m. Pico y placa para taxis

