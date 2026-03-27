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El blindaje vehicular en Colombia supera los $277.000 millones y el renting gana espacio con Neosecurity

El crecimiento sostenido del sector impulsa el renting de vehículos blindados, con participación de empresas que atienden esquemas de seguridad de alto nivel.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 10:42 a. m.
Neosecurity: el negocio del blindaje que mueve millones
Neosecurity: el negocio del blindaje que mueve millones Foto: Neosecurity / API

El sector de blindaje vehicular en Colombia registra ingresos anuales superiores a los $ 277.000 millones, según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En este contexto, el mercado ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y una alta concentración en sus principales actores.

En 2017, las 20 compañías más relevantes del sector reportaron ingresos operacionales por $ 228.903 millones. Para 2019, los ingresos por actividades ordinarias alcanzaron cerca de $ 277.985 millones, lo que evidenció una expansión significativa. Algunas empresas del ranking superan de forma individual los $ 60.000 millones anuales.

Dentro de este escenario ha ganado relevancia el modelo de alquiler o renting de vehículos blindados, que permite a entidades públicas y privadas acceder a esquemas de seguridad sin asumir costos de adquisición, mantenimiento y renovación de flota.

En este segmento, Neosecurity se posiciona como una de las compañías con mayor facturación en el país, a partir de un modelo basado en la disponibilidad inmediata de vehículos blindados bajo esquemas de alquiler.

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Las camionetas operadas por la empresa han sido utilizadas en esquemas de protección de alto nivel para presidentes de la República, congresistas, alcaldes, gobernadores, líderes sociales y empresarios.

La operación requiere estándares técnicos, logísticos y de confidencialidad, así como capacidad de respuesta en entornos de riesgo.

La compañía ha desarrollado su estrategia enfocada en nichos de alto valor, el fortalecimiento del renting y el mantenimiento de estándares técnicos competitivos.

El crecimiento del blindaje vehicular está asociado a la evolución de los riesgos de seguridad, la necesidad de protección de actores estratégicos y la profesionalización del sector, en un mercado que continúa en expansión.