Medellín impulsa proyectos de innovación con alianza entre Ruta N y ocho universidades

Con el propósito de fortalecer la investigación y el desarrollo de soluciones aplicables a las necesidades de la ciudad, la Corporación Ruta N y las ocho universidades que integran el grupo G8+ conformaron una alianza para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La convocatoria permitirá la participación de profesores y grupos académicos en articulación con empresas, centros de investigación, organizaciones sociales, entidades públicas y comunidades. Los proyectos deberán estar orientados a resolver problemáticas en campos como transporte y movilidad, servicios públicos, transformación digital, educación, cultura salud, medio ambiente, agro ambiente, infraestructura y economía circular.

Con esta inversión se espera beneficiar hasta nueve trabajos, priorizando aquellos con resultados aplicables en el mercado, la sociedad o la ciudad. | Foto: Getty Images

El fondo total asciende a $4.800 millones de pesos. Cada universidad -Universidad de Medellín, EIA, EAFIT, Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, ITM y CES- aportará $300 millones adicionales dentro de un plan de financiación que este año alcanza los $14.000 millones.