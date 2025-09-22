Suscribirse

Cápsula

Medellín impulsa proyectos de innovación con alianza entre Ruta N y ocho universidades

La iniciativa destinará $4.800 millones para financiar hasta nueve proyectos de investigación en áreas como movilidad, salud, educación y medio ambiente.

Redacción Economía
22 de septiembre de 2025, 9:40 p. m.
Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín
La Corporación Ruta N y las instituciones de educación superior de Medellín que pertenecen al G8+ se aliaron para fomentar proyectos enfocados en investigación, desarrollo e innovación. | Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Con el propósito de fortalecer la investigación y el desarrollo de soluciones aplicables a las necesidades de la ciudad, la Corporación Ruta N y las ocho universidades que integran el grupo G8+ conformaron una alianza para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La convocatoria permitirá la participación de profesores y grupos académicos en articulación con empresas, centros de investigación, organizaciones sociales, entidades públicas y comunidades. Los proyectos deberán estar orientados a resolver problemáticas en campos como transporte y movilidad, servicios públicos, transformación digital, educación, cultura salud, medio ambiente, agro ambiente, infraestructura y economía circular.

Medellin, Colombia
Con esta inversión se espera beneficiar hasta nueve trabajos, priorizando aquellos con resultados aplicables en el mercado, la sociedad o la ciudad. | Foto: Getty Images

El fondo total asciende a $4.800 millones de pesos. Cada universidad -Universidad de Medellín, EIA, EAFIT, Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, ITM y CES- aportará $300 millones adicionales dentro de un plan de financiación que este año alcanza los $14.000 millones.

Cada propuesta podrá recibir hasta $1.200 millones y tendrá una duración máxima de 18 meses. Se espera que hasta nueve proyectos sean seleccionados, con prioridad para aquellos con resultados de aplicación directa en el mercado y en beneficio de la sociedad y la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

2. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

3. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

4. Él era B King, cantante y expareja de Marcela Reyes que fue hallado sin vida en México

5. Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínInnovación Ruta NUniversidadesEAFITfinanciación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.