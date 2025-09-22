Arturo Calle hace cambio histórico en su empresa

Arturo Calle es una de las principales empresas de moda del país, con presencia en diversas regiones y miles de empleados en cada una de sus locaciones.

Por medio de un comunicado de prensa compartido, la marca anunció un cambio en una de las posiciones más importantes de su organigrama empresarial.

Esteban González ha sido designado como el nuevo gerente general de la marca y será el encargado de liderar la empresa a partir del presente año.

Carlos Arturo Calle y Arturo Calle (Fundador de la empresa). | Foto: Alejandro Acosta

“Desde su fundación en 1969 por el visionario Arturo Calle, nuestra compañía ha construido un legado basado en calidad, estilo y orgullo colombiano. Hoy damos un paso trascendental en nuestra historia: por primera vez, la Gerencia General será asumida por una persona externa a la familia Calle” destacó la marca.

Con esta nueva designación, se busca garantizar la continuidad de las operaciones de la marca y diversificar sus estrategias comerciales para continuar siendo un pilar de la moda y la economía nacional.

“Confiamos plenamente en que su aporte será clave para continuar creciendo, innovando y llevando a Arturo Calle a un nuevo nivel, en coherencia con nuestro legado y nuestra misión”, destacó la marca.

En el mismo comunicado, la empresa rindió homenaje a Carlos Arturo Calle Baena, quien lideró la compañía durante varios años, enfrentando diversos escenarios y desafíos.

En los últimos años, la marca ha sido reconocida por diversas instituciones gracias a sus procesos comerciales y medioambientales.

El nuevo gerente

Esteban González fue gerente general de la marca de moda Agua Bendita durante seis años. Además, cuenta con amplia experiencia en el sector de la moda.

El empresario asume el reto con el objetivo de seguir fortaleciendo la marca y ampliar los mercados en los que tiene presencia.

Presencia de la marca en el país

Desde su creación, la empresa ha fortalecido su presencia en diversas regiones del país. Con una oferta comercial adaptada a las necesidades del público colombiano, ha logrado llevar sus productos a múltiples sectores de la nación.

En Colombia, cuenta con 89 tiendas bajo nueve marcas, con las cuales atiende a públicos que van desde niños hasta adultos. Este crecimiento comenzó en el año 2000, cuando también se creó Arturo Calle Leather.