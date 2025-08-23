Suscribirse

Despedida de famosa y querida tienda de ropa en Europa: cerrarán 25 locales; hay preocupación

La empresa, presente en Colombia y más países, anunció un giro en su estrategia.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 4:09 p. m.
Tienda física de SHEIN en Tokio, Japón.
H&M anunció un nuevo cambio | Foto: Bloomberg via Getty Images

Cada vez son más las cadenas de ropa que han tenido que adaptarse a las transformaciones de los consumidores, que se han dado de manera acelerada y que han obligado a entrar en nuevas dinámicas, la mayoría guiadas hacia la digitalización.

Recientemente, se conoció la decisión de una reconocida cadena que tiene presencia en Europa, en especial en España.

Se trata de H&M, una cadena sueca de moda que anunció recientemente el cierre de 28 tiendas en España, por lo que también se generó el despido de cientos de trabajadores.

Compras de Navidad - Compras navideñas
La empresa busca transformar su estrategia de cara a los clientes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La cadena entró en un proceso de remodelación para adaptarse a los modelos de venta digitales, por lo que despidió cerca de 588 trabajadores tras causas organizativas, productivas y económicas.

Los sindicatos en España mostraron un fuerte desacuerdo con la medida, al calificarla de agresiva con los trabajadores. Por ello, pactaron una serie de negociaciones con los trabajadores, que iniciarán el próximo mes de septiembre.

Contexto: SuperSociedades ordenó intervención de reconocida empresa por esquema piramidal: “30 personas afectadas”

Sin embargo, se estima que la compensación de los trabajadores, de acuerdo con el Cronista, será de indemnizaciones que varían entre 33 y 45 días de salario por cada año trabajado, con un tope establecido de unos 24 meses de salario. Los pagos ofrecerán una ayuda temporal para muchos.

Es importante tener en cuenta que la empresa tiene cerca de 4.000 trabajadores en España, con más de 100 tiendas distribuidas en todo el país.

H & M de Castellana 200 EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 05/4/2013
H & M es una reconocida cadena de ropa en el mundo. | Foto: EUROPA PRESS
Contexto: Prestigiosa marca de yogur respondió tras alerta sanitaria emitida por el Invima: “Un error”

Hace algunas semanas, la empresa había anunciado el cierre de la tienda número 32, que se encontraba en la popular Gran Vía Madrileña y que era uno de los grandes puntos de venta en la capital.

De acuerdo con lo comentado por la compañía, la empresa adoptará paulatinamente un modelo guiado a las compras digitales, perfeccionando este modelo de negocio que estará acorde con las nuevas exigencias de los consumidores, que buscan un servicio inmediato, personalizado y con mayor eficiencia.

FOTO DE ARCHIVO: La tienda de ropa H&M en Times Square en Manhattan, Nueva York, EE. UU. REUTERS / Mike Segar / Foto de archivo
La empresa cerrará sus puntos de venta por cuenta de una transformación. | Foto: REUTERS

