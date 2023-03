El medio millón de trabajadores temporales que vería afectada su estabilidad en el empleo formal con la reforma laboral

Estudio de Acoset, gremio de empresas de servicios temporales que contratan en la formalidad, muestra que con el tema del empleo no se puede ser tan inflexible.

Bueno es pensar en el bienestar para los trabajadores, pero en un mercado laboral como el colombiano hay que abordar otras aristas que van más allá del trabajador sindicalista, con contrato de trabajo indefinido y ciertas garantías que no tiene la mayoría de colombianas que devengan su ingreso de un salario.

En la reforma laboral que el gobierno dio a conocer, luego de su radicación en el Congreso de la República, las empresas de servicios temporales que contratan en la formalidad, pero con flexibilidad en el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, se declaran gravemente afectadas.

Luego de realizar un estudio minucioso, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset, manifestó su preocupación por el impacto negativo que podrían tener las medidas para este importante segmento del mercado laboral.

El proyecto de la reforma laboral fue radicado en el Congreso en un acto público en la Casa de Nariño. La iniciativa reivindica la actividad sindical. - Foto: guillermo torres-semana

Según las conclusiones de la investigación, estaría en juego la estabilidad laboral de medio millón de trabajadores, afectando así a millones de colombianos que hacen parte de esas familias, cuyos integrantes deben trabajar en la temporalidad.

Acoset manifiesta que la gran preocupación es la confusión que promueve el texto del proyecto de reforma laboral, además de la contradicción que tienen algunos de los artículos y parágrafos relacionados con la tercerización laboral.

Estos son los puntos alrededor de los cuales, advierte Acoset que pueden prestarse para diversas interpretaciones, con los cuales, terminaría afectándose la tercerización laboral, que, hoy por hoy, es una alternativa de empleabilidad que agiliza la contratación y le facilita el camino a las empresas que necesitan vincular personal, pero sin ser ellos los directos contratantes.

Según expresó Miguel Pérez, presidente de Acoset, “Existe una total discordancia que no solo afecta la actividad propia de la tercerización laboral, sino también, la de todos los sectores productivos del país. Tal como está redactado el articulado relacionado con este tema en particular, derogaría el objeto social exclusivo de las empresas de servicios temporales, que son la única figura legal para la formalización laboral estacional, la inclusión, la generación de empleo y fomento de nuevas oportunidades laborales”.

Miguel Pérez García, presidente de Acoset, gremio de empresas de servicios temporales. - Foto: Acoset

Prohibición de terminar contratos laborales

Aunque, si bien es cierto que la tercerización laboral ha sido criticada en Colombia, porque, en algunos casos precariza el empleo, no se trata de una generalidad. Por lo tanto, Acoset considera pertinente revisar el punto que se refiere a la prohibición de la terminación de los contratos laborales.

Al decir de Acoset, en la reforma se desconoce la contratación por misiones temporales y lleva a que las empresas que contratan de esta manera se conviertan en el único empleador del país que no puede terminar un vínculo laboral. “Hay una rigidez expresada en la reforma, con la cual, se acabaría la vía de la formalización de trabajadores flexibles, con todas las garantías de ley, y se acrecentarían los altos índices de informalidad que vive el país”, dijo el directivo del gremio.

Igualdad en condiciones de trabajadores de diferentes sectores económicos y condiciones laborales disimiles

El gremio de empresas de servicios temporales señala que, exigir igualdad de condiciones salariales y prestacionales no es adecuado. Pues estos trabajadores son rotativos, prestan servicios de colaboración, en muchos casos, por periodos cortos. El afectado sería el trabajo formal que se ofrece de manera temporal.

Necesariamente, el mundo requiere del empleo temporal. Mario Tama/Getty Images/AFP (Foto de MARIO TAMA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Altos costos en la utilización de la tercerización

Encarecer los costos de la utilización de esta figura afectaría alrededor de 50.000 empleadores que dependen de este mecanismo y pone en riesgo la estabilidad laboral de medio millón de trabajadores y sus familias, que dependen de los contratos directos y formales a través de las empresas de servicios temporales.

Unificación de negociaciones colectivas

No todos los sectores económicos tienen las mismas características, por lo tanto, responde a realidades diferentes, advierte Acoset, al señalar que, unificar las negociaciones colectivas implicaría responder a problemáticas que son totalmente ajenas a las empresas de servicios temporales, afectando así la autonomía de las mismas para el manejo de su actividad específica.

Las normas sobre negociación colectiva también preocupan a las empresas temporales. - Foto: Getty Images/EyeEm

Privilegios a cooperativas de trabajo, excluyendo a la tercerización

En todos estos contextos quedan privilegiadas empresas del sector solidario de la economía como cooperativas de trabajo asociado a las que no aplicaría la reforma, siendo estas tercerizadoras de bienes y de servicios, porque no les aplica el régimen laboral. “Esto sin duda es un grave error debido a que estas mismas han sido promotoras de la ilegalidad y malas prácticas laborales, si lo que se pretende es acabar con la ilegalidad y fomentar la formalización, insisto, esto es un grave error”. Sustentó el presidente de Acoset.

Los afectados

Para Acoset, con la reforma, se afectarían los 500.000 trabajadores que se vinculan bajo la modalidad de trabajo temporal, alrededor de las cuales hay al menos 2.000.000 millones de familias colombianas.

Según el gremio, las empresas de servicios temporales aportan a la economía 7 billones de pesos en pagos de salarios, seguridad social y parafiscales.