Empresas enfrentan riesgos fiscales al iniciar el calendario tributario de 2026: “El mayor riesgo está en subestimar el cierre fiscal”

El cierre del año fiscal y el inicio del calendario tributario se mantienen como uno de los periodos más sensibles para la estabilidad financiera de las empresas en Colombia. Un manejo inadecuado de este proceso puede derivar en sanciones, intereses, reprocesos contables e incluso investigaciones por parte de la Dian, la UGPP, las superintendencias y autoridades territoriales, por lo que la planeación desde los primeros meses del año resulta determinante para evitar contingencias a lo largo de 2026.

“El mayor riesgo está en subestimar el cierre fiscal. Muchas empresas lo asumen como un trámite operativo, cuando en realidad es un proceso que afecta los objetivos estratégicos de las organizaciones y que impacta directamente la liquidez y la reputación corporativa”, señaló Martha Eugenia Pulido, socia fundadora de Optimal Solutions.

Entre los errores más frecuentes se identifican inconsistencias en la conciliación del IVA, el ICA y las autorretenciones, especialmente cuando no existe coherencia entre lo declarado, la contabilidad y la información reportada a la autoridad tributaria. También se presentan fallas en la determinación de ganancias ocasionales por la venta de activos fijos y en los criterios para calcular la diferencia en cambio gravada y no gravada.

A estas situaciones se suman la liquidación incorrecta del impuesto mínimo, la omisión de intereses presuntos en cuentas por cobrar a accionistas, diferencias entre lo contable y lo fiscal, errores en el cálculo del impuesto diferido de renta y el desconocimiento de los límites aplicables a gastos no sometidos a retención. Asimismo, se reporta la aplicación indebida de descuentos tributarios, rentas exentas y compensación de pérdidas fiscales.

“Estos errores no solo generan sanciones económicas, también obligan a realizar costosos reprocesos y aumentan el riesgo de fiscalizaciones profundas por parte de la autoridad tributaria, por eso es importante asesorarse bien y contar con el respaldo de personas o empresas especializadas en este tipo de trámites”, afirmó Lizette Filena Lora López, directora de Servicios Legales y Tributarios de Optimal Solutions.

Empresas enfrentan riesgos fiscales al iniciar el calendario tributario de 2026. (Imagen ilustrativa) Foto: Getty Images

De cara al cierre fiscal y al cumplimiento del calendario tributario, las empresas deben contar con su documentación organizada y actualizada. Entre los soportes requeridos figuran libros de actas y contabilidad, contratos con impacto financiero, declaraciones presentadas y pagadas, certificados de retención de IVA e ICA, estados de cuenta ante la Dian y los municipios, reportes de inversión extranjera, nómina electrónica, planillas de seguridad social, avalúos técnicos, certificados de tradición, RUT y RIT vigentes, matrícula mercantil actualizada y el reporte de beneficiarios finales. A esto se suma la importancia de realizar una proyección de renta comparada con el año anterior para anticipar impactos financieros.

“Una empresa que no tiene su información organizada llega al cierre en desventaja. El orden documental es el primer escudo contra sanciones futuras”, explicó Sandra Arias, directora de Contabilidad de Optimal Solutions.

El calendario tributario concentra obligaciones desde enero, como la revisión de la periodicidad del IVA y el ICA, el pago de intereses de cesantías y la actualización del RUT. Entre marzo y mayo se cumplen hitos como la renovación de la matrícula mercantil, la entrega de certificados tributarios, la presentación de información exógena y las declaraciones de renta de personas jurídicas, activos en el exterior e impuesto al patrimonio. En el segundo semestre, se destacan las declaraciones de renta de personas naturales, los informes de precios de transferencia y el pago de la prima de diciembre.

“Cada una de estas fechas impacta la liquidez de la empresa. Incumplir puede significar sanciones millonarias y afectar la imagen corporativa”, indicó Paulina Caicedo, gerente financiera de Optimal Solutions.

Como medidas de anticipación, se recomienda realizar un pre-cierre contable y fiscal, dar seguimiento a las recomendaciones del asesor tributario, presupuestar las obligaciones del año y analizar las tasas efectivas de tributación. En este proceso, el uso de herramientas digitales como aplicativos contables integrados, repositorios documentales, software tributario y calendarios de obligaciones se consolida como un apoyo para reducir errores y garantizar la trazabilidad ante la autoridad fiscal.

“Hoy, la tecnología no es un lujo, es una necesidad para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias y proteger la sostenibilidad de la empresa”, concluyó Caicedo.