Economía

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

La Dian publicó oficialmente el calendario tributario para 2026. Estas son las fechas clave.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 5:07 p. m.
Estas son las fechas para declarar renta en 2026.
Estas son las fechas para declarar renta en 2026. Foto: AP

Hace algunas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicó el calendario tributario para el 2026, lo que significa que los colombianos ya saben cuáles son las fechas en las que tienen que pagar sus impuestos y los vencimientos más importantes.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes. Foto: Montaje: El País

Entre la información publicada se encuentran las fechas en las que se deben presentar las declaraciones de renta de personas naturales. Aquí le contamos cómo quedó este calendario, para que se agende de una vez.

Fechas para presentar la declaración de renta en 2026

Es importante que tenga en cuenta que la declaración de renta se presenta de manera cedular. Es decir, cada día se cumplen los vencimientos dependiendo de los dos últimos números de la cédula.

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

Así están las fechas y las cédulas que deben presentarla:

Macroeconomía

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Macroeconomía

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | MinTrabajo ya dio la fecha tentativa en la que se publicaría la cifra

Macroeconomía

Abecé del pago de recargo nocturno a las 7 de la noche: esto es lo que debe saber

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Macroeconomía

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Vehículos

Dueños de algunos vehículos podrán activar jugoso descuento para la declaración de renta, ¿cuáles son y hasta cuándo hay plazo?

Macroeconomía

DIAN anuncia nuevo cambio que afectaría a declarantes de renta: esto es lo que sucederá en 2026

Macroeconomía

Se acabó el tiempo para declarantes de renta como personas naturales: aportaron $23 billones al Estado, según la Dian

  • 12 de agosto: cédulas terminadas en 01 - 02
  • 13 de agosto: cédulas terminadas en 03 - 04
  • 14 de agosto: cédulas terminadas en 05 - 06
  • 18 de agosto: cédulas terminadas en 07 - 08
  • 19 de agosto: cédulas terminadas en 09 - 10
  • 20 de agosto: cédulas terminadas en 11 - 12
  • 21 de agosto: cédulas terminadas en 13 - 14
  • 24 de agosto: cédulas terminadas en 15 - 16
  • 25 de agosto: cédulas terminadas en 17 - 18
  • 26 de agosto: cédulas terminadas en 19 - 20
  • 27 de agosto: cédulas terminadas en 21- 22
  • 28 de agosto: cédulas terminadas en 23 - 24
  • 31 de agosto: cédulas terminadas en 25 - 26
La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian.
Tenga en cuenta cuáles son las fechas. Foto: 123 Rf

Para el mes de septiembre, estas son las cédulas que deberán presentar la declaración de renta:

  • 1 de septiembre: cédulas terminadas en 27 -28
  • 2 de septiembre: cédulas terminadas en 29 -30
  • 3 de septiembre: cédulas terminadas en 31 - 32
  • 4 de septiembre: cédulas terminadas en 33 - 34
  • 7 de septiembre: cédulas terminadas en 35 - 36
  • 8 de septiembre: cédulas terminadas en 37 - 38
  • 9 de septiembre: cédulas terminadas en 39 - 40
  • 10 de septiembre: cédulas terminadas en 41 - 42
  • 11 de septiembre: cédulas terminadas en 43 - 44
  • 14 de septiembre: cédulas terminadas en 45 - 46
  • 15 de septiembre: cédulas terminadas en 47 - 48
  • 16 de septiembre: cédulas terminadas en 49 - 50
  • 17 de septiembre: cédulas terminadas en 51 - 52
  • 18 de septiembre: cédulas terminadas en 53 - 54
  • 21 de septiembre: cédulas terminadas en 55 - 56
  • 22 de septiembre: cédulas terminadas en 57 - 58
  • 23 de septiembre: cédulas terminadas en 59 - 60
  • 24 de septiembre: cédulas terminadas en 61 - 62
  • 25 de septiembre: cédulas terminadas en 63 - 64
  • 28 de septiembre: cédulas terminadas en 65 - 66
Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

Estas son las cédulas que deben presentar la declaración de renta para el mes de octubre

  • 1 de octubre: cédulas terminadas en 67 - 68
  • 2 de octubre: cédulas terminadas en 69 - 70
  • 5 de octubre: cédulas terminadas en 71 - 68
  • 6 de octubre: cédulas terminadas en 73 - 75
  • 7 de octubre: cédulas terminadas en 75 - 76
  • 8 de octubre: cédulas terminadas en 77 - 78
  • 9 de octubre: cédulas terminadas en 79 - 80
  • 13 de octubre: cédulas terminadas en 81 - 82
  • 14 de octubre: cédulas terminadas en 83 - 84
  • 15 de octubre: cédulas terminadas en 85 - 86
  • 16 de octubre: cédulas terminadas en 87 - 88
  • 19 de octubre: cédulas terminadas en 89 - 90
  • 20 de octubre: cédulas terminadas en 91 - 92
  • 21 de octubre: cédulas terminadas en 93 - 94
  • 22 de octubre: cédulas terminadas en 95 - 96
  • 23 de octubre: cédulas terminadas en 97 - 98
  • 26 de octubre: cédulas terminadas en 99 - 00
La Dian acaba de emitir una resolución para establecer los documentos equivalentes a la factura electrónica, entre los que están recibos de servicios públicos, entradas a cine o pasajes de transporte.
Estas son las fechas para la declaración de renta en 2026. Foto: istock / semana

Mas de Macroeconomía

Trámites en línea. (AP Photo/Elise Amendola, File)

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Salario mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | MinTrabajo ya dio la fecha tentativa en la que se publicaría la cifra

En Colombia, el 62,5% de las empresas de personas naturales son creadas por mujeres

Abecé del pago de recargo nocturno a las 7 de la noche: esto es lo que debe saber

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Elon Musk y Larry Ellison

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

El Gobierno nacional anunció este martes que se inició el pago del quinto ciclo del año (corresponde a mayo) del programa Colombia Mayor, para más de 1.600.000 beneficiarios.

Prosperidad Social entregará plata a tres millones de adultos mayores: verifique si es beneficiario

Vincularse al mercado laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en Colombia.

Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

Noticias Destacadas