Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

Hace algunas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicó el calendario tributario para el 2026, lo que significa que los colombianos ya saben cuáles son las fechas en las que tienen que pagar sus impuestos y los vencimientos más importantes.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes. Foto: Montaje: El País

Entre la información publicada se encuentran las fechas en las que se deben presentar las declaraciones de renta de personas naturales. Aquí le contamos cómo quedó este calendario, para que se agende de una vez.

Fechas para presentar la declaración de renta en 2026

Es importante que tenga en cuenta que la declaración de renta se presenta de manera cedular. Es decir, cada día se cumplen los vencimientos dependiendo de los dos últimos números de la cédula.

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

Así están las fechas y las cédulas que deben presentarla:

12 de agosto: cédulas terminadas en 01 - 02

13 de agosto: cédulas terminadas en 03 - 04

14 de agosto: cédulas terminadas en 05 - 06

18 de agosto: cédulas terminadas en 07 - 08

19 de agosto: cédulas terminadas en 09 - 10

20 de agosto: cédulas terminadas en 11 - 12

21 de agosto: cédulas terminadas en 13 - 14

24 de agosto: cédulas terminadas en 15 - 16

25 de agosto: cédulas terminadas en 17 - 18

26 de agosto: cédulas terminadas en 19 - 20

27 de agosto: cédulas terminadas en 21- 22

28 de agosto: cédulas terminadas en 23 - 24

31 de agosto: cédulas terminadas en 25 - 26

Tenga en cuenta cuáles son las fechas. Foto: 123 Rf

Para el mes de septiembre, estas son las cédulas que deberán presentar la declaración de renta:

1 de septiembre: cédulas terminadas en 27 -28

2 de septiembre: cédulas terminadas en 29 -30

3 de septiembre: cédulas terminadas en 31 - 32

4 de septiembre: cédulas terminadas en 33 - 34

7 de septiembre: cédulas terminadas en 35 - 36

8 de septiembre: cédulas terminadas en 37 - 38

9 de septiembre: cédulas terminadas en 39 - 40

10 de septiembre: cédulas terminadas en 41 - 42

11 de septiembre: cédulas terminadas en 43 - 44

14 de septiembre: cédulas terminadas en 45 - 46

15 de septiembre: cédulas terminadas en 47 - 48

16 de septiembre: cédulas terminadas en 49 - 50

17 de septiembre: cédulas terminadas en 51 - 52

18 de septiembre: cédulas terminadas en 53 - 54

21 de septiembre: cédulas terminadas en 55 - 56

22 de septiembre: cédulas terminadas en 57 - 58

23 de septiembre: cédulas terminadas en 59 - 60

24 de septiembre: cédulas terminadas en 61 - 62

25 de septiembre: cédulas terminadas en 63 - 64

28 de septiembre: cédulas terminadas en 65 - 66

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

Estas son las cédulas que deben presentar la declaración de renta para el mes de octubre

1 de octubre: cédulas terminadas en 67 - 68

2 de octubre: cédulas terminadas en 69 - 70

5 de octubre: cédulas terminadas en 71 - 68

6 de octubre: cédulas terminadas en 73 - 75

7 de octubre: cédulas terminadas en 75 - 76

8 de octubre: cédulas terminadas en 77 - 78

9 de octubre: cédulas terminadas en 79 - 80

13 de octubre: cédulas terminadas en 81 - 82

14 de octubre: cédulas terminadas en 83 - 84

15 de octubre: cédulas terminadas en 85 - 86

16 de octubre: cédulas terminadas en 87 - 88

19 de octubre: cédulas terminadas en 89 - 90

20 de octubre: cédulas terminadas en 91 - 92

21 de octubre: cédulas terminadas en 93 - 94

22 de octubre: cédulas terminadas en 95 - 96

23 de octubre: cédulas terminadas en 97 - 98

26 de octubre: cédulas terminadas en 99 - 00