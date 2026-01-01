Sube la multa para quienes no presenten su declaración de renta en 2026 si están obligados: este es el valor

La declaración de renta es uno de los procesos tributarios más importantes que deben realizar miles de contribuyentes en Colombia, para informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre sus ingresos, deducciones y patrimonio durante un periodo fiscal determinado. Esta declaración permite determinar si una persona o empresa debe pagar impuestos a la renta y en qué cuantía.

Cada año, la Dian define un nuevo calendario tributario además de definir los topes para la declaración de renta, que se relacionan directamente con ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y también transferencias del año anterior.

Declaración de renta: así aumentará la multa por no presentarla en 2026. Foto: 123 Rf

Multa por no declarar renta en 2026: sube el valor

A partir del 2026, la multa por no declarar renta o hacerlo por fuera de los plazos establecidos tendrá un incremento importante.

Mientras en 2025 el monto mínimo para la multa era de $498.000, para 2026 subirá a $524.000. Este cambio se da tras el ajuste en la UVT definido por la Dian para el siguiente año, que quedó en $52.374.

Dicho incremento se dio tras la actualización anual que se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo que impacta las obligaciones financieras de millones de contribuyentes en el país.

Declaración de renta: así aumentará la multa por no presentarla en 2026. Foto: Adobe Stock

Esta sanción corresponde a varias situaciones, entre las que se encuentra la presentación extemporánea de la declaración de renta, además de la omisión de ingresos y errores en el reporte de la información de la declaración.

La normativa precisa que la penalidad por incurrir en estas actuaciones es de 10 UVT. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que las sanciones pueden ser aún mayores dependiendo de las circunstancias y del tipo de falta tributaria.

Tenga en cuenta que presentar la declaración de renta por fuera del plazo supone que el contribuyente pague una multa proporcional al 5% del impuesto debido por cada mes o fracción de mes, sin aumentar al 100% del monto total que se adeuda.

Declaración de renta: así aumentará la multa por no presentarla en 2026. Foto: Adobe Stock

Si por otro lado, no tiene un impuesto a cargo, la sanción será del 0,5% de los ingresos brutos por cada mes de retraso, con un tope del 5%.