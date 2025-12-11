Entidades bancarias anuncian horarios para las últimas semanas del año

Si piensa realizar alguna visita a los establecimientos financieros durante los próximos días tenga en cuenta que la mayoría de las entidades del sistema financiero no estarán operando, especialmente el 31 de diciembre y el 1 de enero, por lo que debe prestar atención a cómo será el funcionamiento de estas durante las últimas semanas del año.

Sin embargo, esto no significa que los servicios bancarios se detengan por completo. Las plataformas digitales seguirán operando con normalidad, permitiendo realizar transacciones como transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, entre otros.

Muchas entidades cuentan con horarios diferentes por la celebración de la Navidad. | Foto: Getty Images

Horarios de las principales entidades:

Banco de Bogotá

Durante la jornada del 24 de diciembre tendrá atención hasta la 1 de la tarde en todas las sedes físicas con las que cuenta. Por otra parte, el 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero no se contará con servicio. En las otras fechas del presente mes se tendrán en cuenta los horarios normales para la atención de los usuarios.

Banco Davivienda

Otra de las entidades con mayor número de usuarios destacó que el 24 de diciembre prestará atención normal hasta la 1 de la tarde, pero el 31 de diciembre no contará con servicio en sus puntos físicos. Por su parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero no se contará con servicio debido a la jornada festiva.

Davivienda anunció sus horarios para el final del 2025. | Foto: Daniel reina-semana

Bancolombia

En relación con el 24 de diciembre, los usuarios de Bancolombia podrán disfrutar de atención presencial hasta la 1 de la tarde; en dicha franja las personas accederán a los servicios con los que cuenta la entidad.

Además, se destacó que el 25 de diciembre no se prestará atención en las sedes físicas, pero los miles de cajeros electrónicos funcionarán de manera rutinaria. Por otra parte, a lo largo del 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero no se prestará atención en los bancos con los cuales cuenta Bancolombia.

Recomendaciones de las entidades bancarias

Durante estos días festivos, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios seguirán prestando sus servicios, aunque con limitaciones. Los corresponsales ubicados en supermercados, droguerías o tiendas de barrio son una excelente opción para realizar transacciones básicas como retiros, consignaciones y pagos.