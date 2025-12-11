Suscribirse

Empresas

Entidades bancarias anuncian horarios para las últimas semanas del año

Los bancos realizan modificaciones en sus horarios por las festividades de final de año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 12:17 a. m.
El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf
Los bancos entregan los horarios de atención de fin de año. | Foto: Foto: 123rf

Si piensa realizar alguna visita a los establecimientos financieros durante los próximos días tenga en cuenta que la mayoría de las entidades del sistema financiero no estarán operando, especialmente el 31 de diciembre y el 1 de enero, por lo que debe prestar atención a cómo será el funcionamiento de estas durante las últimas semanas del año.

Contexto: Cierran varios bancos en Colombia temporalmente: oficinas estarán inactivas en estas fechas

Sin embargo, esto no significa que los servicios bancarios se detengan por completo. Las plataformas digitales seguirán operando con normalidad, permitiendo realizar transacciones como transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, entre otros.

Navidad
Muchas entidades cuentan con horarios diferentes por la celebración de la Navidad. | Foto: Getty Images

Horarios de las principales entidades:

Banco de Bogotá

Durante la jornada del 24 de diciembre tendrá atención hasta la 1 de la tarde en todas las sedes físicas con las que cuenta. Por otra parte, el 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero no se contará con servicio. En las otras fechas del presente mes se tendrán en cuenta los horarios normales para la atención de los usuarios.

Contexto: Banco de Bogotá lanzó la campaña con la que llevará a 480 hinchas al Mundial 2026

Banco Davivienda

Otra de las entidades con mayor número de usuarios destacó que el 24 de diciembre prestará atención normal hasta la 1 de la tarde, pero el 31 de diciembre no contará con servicio en sus puntos físicos. Por su parte, el 25 de diciembre y el 1 de enero no se contará con servicio debido a la jornada festiva.

La apuesta es potenciar lo mejor de las dos organizaciones para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras con acceso a una oferta de valor global caracterizada por atributos de Davivienda: ser sencilla, confiable y amigable.
Davivienda anunció sus horarios para el final del 2025. | Foto: Daniel reina-semana

Bancolombia

En relación con el 24 de diciembre, los usuarios de Bancolombia podrán disfrutar de atención presencial hasta la 1 de la tarde; en dicha franja las personas accederán a los servicios con los que cuenta la entidad.

Además, se destacó que el 25 de diciembre no se prestará atención en las sedes físicas, pero los miles de cajeros electrónicos funcionarán de manera rutinaria. Por otra parte, a lo largo del 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero no se prestará atención en los bancos con los cuales cuenta Bancolombia.

Recomendaciones de las entidades bancarias

Durante estos días festivos, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios seguirán prestando sus servicios, aunque con limitaciones. Los corresponsales ubicados en supermercados, droguerías o tiendas de barrio son una excelente opción para realizar transacciones básicas como retiros, consignaciones y pagos.

No obstante, es importante tener en cuenta que estos puntos pueden presentar alta demanda, especialmente el 24 y 31 de diciembre; por ello, se recomienda anticiparse y evitar dejar trámites para último momento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?

2. La reacción del DT del Napoli tras la actuación de Richard Ríos que lo amargó en Champions: “No hay posibilidad”

3. El vino ideal para acompañar las novenas en Navidad: esta es la tendencia inesperada en diciembre

4. Estalló la pelea por el Fondo Adaptación: los señalamientos de Carlos Carrillo que pusieron en línea a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

5. Estados Unidos lanza nuevas becas para aprender inglés gratis, pero solo unos pocos podrán acceder: así se puede postular

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BancosHorariosServicios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.