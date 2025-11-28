Suscribirse

Mundial

Banco de Bogotá lanzó la campaña con la que llevará a 480 hinchas al Mundial 2026

Con un show de drones en El Campín, el banco inauguró su campaña “vamos”, con la que busca que más colombianos vivan la fiesta más importante del futbol.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 9:17 p. m.
Bogotá
Con un show de drones en El Campín, el Banco de Bogotá reveló que 480 colombianos podrán ganar viajes oficiales al torneo de fútbol más esperado del 2026.

En el parqueadero del costado norte del estadio El Campín, justo frente a la cancha del Campincito, el Banco de Bogotá presentó anoche su nueva campaña “Vamos”, una iniciativa que marcará un antes y un después en la forma en que los colombianos viven la pasión por la experiencia de fútbol más grande del planeta. El anuncio llegó literalmente “por lo alto”: un espectáculo de drones que transformó el cielo bogotano en un escenario cargado de emoción, mensajes vibrantes y un guiño a los sueños que mueven a miles de hinchas en el país.

Durante el evento, directivos del banco confirmaron que 480 colombianos podrán vivir experiencias oficiales en la edición 2026 de la competencia más importante del fútbol global, gracias a una alianza estratégica con Visa. Los beneficiarios viajarán con todos los gastos pagos: vuelos, estadía, transporte, alimentación y accesos a los partidos, y podrán disfrutar modalidades que van desde experiencias individuales y dobles hasta la prestigiosa categoría Sky Box, una de las más exclusivas de todo el certamen.

La noche comenzó con la llegada de medios y creadores de contenido, seguida por un recorrido guiado en el que se explicó la mecánica de la campaña. Pasadas las 7:45 p. m., el cielo se iluminó con un show de drones que recreó mensajes alusivos al espíritu del fútbol y al inicio oficial de Vamos. Minutos después, los dispositivos descendieron y el equipo del banco tomó el escenario para revelar los beneficios, parte del funcionamiento y el alcance de la iniciativa.

“No importa en qué parte de Colombia estés, todos pueden participar por igual”
Directivos del banco confirmaron que 480 colombianos podrán vivir experiencias oficiales en la edición 2026 de la competencia más importante del fútbol global.

Diana Wiest, vocera del Banco de Bogotá, explicó que esta campaña responde a la evolución natural de Experiencias Aval, una plataforma con más de once años llevando a los usuarios a conciertos, preventas y actividades culturales.

“Decidimos ampliar el espectro y entrar en el fútbol porque el entretenimiento y la pasión que mueve este deporte es única. Y gracias a Visa, hoy podemos contarle al país que vamos a llevar a 480 hinchas a vivir la experiencia de fútbol más grande del planeta”, afirmó.

La mecánica será sencilla: los clientes deberán usar sus tarjetas débito y crédito Visa del Banco de Bogotá y registrarse en la página oficial para participar en la dinámica “Acumula goles”. Cada compra suma oportunidades, y los primeros ganadores se anunciarán el próximo 12 de enero. “No importa en qué parte de Colombia estés, todos pueden participar por igual”, aseguró Diana Wiest.

El banco también anunció que durante el primer semestre del próximo año se lanzarán nuevas activaciones, que incluirán entregas de artículos oficiales, espacios experienciales y campañas especiales diseñadas para quienes seguirán la competencia desde Colombia.

Nueva campaña del Banco de Bogotá
Un espectáculo de drones que transformó el cielo bogotano en un escenario cargado de emoción | Foto: Darwin S.

Al cierre del evento, los directivos agradecieron la presencia de los asistentes y destacaron la importancia de este momento para la entidad. “Estamos absolutamente emocionados. No son uno, ni dos, ni tres ganadores: son 480 colombianos que podrán cumplir un sueño. Esta noticia teníamos que darla por lo alto”, expresaron, invitando a los asistentes a celebrar y compartir la noticia.

Con “Vamos”, el Banco de Bogotá reafirma su apuesta por acercarse a los clientes desde las emociones, los sueños y las experiencias que van más allá de los servicios financieros. Un lanzamiento que, sin duda, dejó la vara en lo más alto.

