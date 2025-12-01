Suscribirse

Cierran varios bancos en Colombia temporalmente: oficinas estarán inactivas en estas fechas

Ojo con las oficinas que no estarán abiertas en estas fechas.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 2:39 p. m.
En pleno auge de la era digital, los cajeros automáticos continúan siendo un recurso clave para retirar dinero en efectivo.
Ojo con estas fechas. | Foto: Getty Images

En Colombia existe un gran número de días festivos, dada una combinación de factores religiosos y cívicos, que les permiten a las personas tener mayores días de descanso durante el año y adicionales a los fines de semana.

Sin embargo, durante estos días festivos, es importante tener en cuenta que son varias las oficinas y empresas que no funcionan y que dejan de trabajar, por lo que es clave tener en cuenta cuándo son estos días y evitar así ciertas interrupciones.

Los pagos se harán exclusivamente mediante depósitos electrónicos. (Imagen de referencia).
Ojo con los festivos en diciembre. | Foto: 123rf

Los bancos son uno de estos lugares que cierra durante los días festivos. Por ello, es importante saber cuándo sucede para evitar dolores de cabeza, en caso de que necesite realizar una transacción importante de manera presencial.

Contexto: Evite sanciones: esta semana se cumple fecha límite para el pago del impuesto predial en Bogotá

De acuerdo con el calendario oficial, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre y 1 de enero, serán días no laborales en el país, por lo que los bancos y entidades suspenderán la atención en oficinas presenciales en todas las sucursales del país.

Es importante que desde ya planee las transacciones respectivas, para que evite inconvenientes en caso de que necesite.

Personas en Cajeros Automáticos
Tenga en cuenta cuáles son las fechas en las que no abrirán las oficinas. | Foto: Getty Images

Es importante que sepa también que a través de las plataformas virtuales de los distintos bancos si podrá hacer las operaciones necesarias, como transferencias y retiros en cajeros automáticos.

Contexto: Con el salario mínimo de 2026, sindicatos pelearán por alza de dos dígitos, confirmó el presidente de la CUT

De otro lado, si usted tiene por estos días el pago de cuotas de crédito o debe pagar servicios, tenga en cuenta que durante estos días no podrá cancelarlos en ventanilla, por lo que es importante que verifique como maneja los cobros cuando caen días no hábiles.

No podrá acceder en ventanilla a los servicios. | Foto: Guillermo Torres

En muchos de los casos cuando sucede esto, las operaciones se realizan o son direccionadas para el día siguiente hábil, por lo que es importante confirmar condiciones y horarios para que evite que le asignen cargos adicionales como intereses o multas por el no pago en la fecha indicada.

