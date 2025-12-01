Cierran varios bancos en Colombia temporalmente: oficinas estarán inactivas en estas fechas

En Colombia existe un gran número de días festivos, dada una combinación de factores religiosos y cívicos, que les permiten a las personas tener mayores días de descanso durante el año y adicionales a los fines de semana.

Sin embargo, durante estos días festivos, es importante tener en cuenta que son varias las oficinas y empresas que no funcionan y que dejan de trabajar, por lo que es clave tener en cuenta cuándo son estos días y evitar así ciertas interrupciones.

Ojo con los festivos en diciembre. | Foto: 123rf

Los bancos son uno de estos lugares que cierra durante los días festivos. Por ello, es importante saber cuándo sucede para evitar dolores de cabeza, en caso de que necesite realizar una transacción importante de manera presencial.

De acuerdo con el calendario oficial, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre y 1 de enero, serán días no laborales en el país, por lo que los bancos y entidades suspenderán la atención en oficinas presenciales en todas las sucursales del país.

Es importante que desde ya planee las transacciones respectivas, para que evite inconvenientes en caso de que necesite.

Tenga en cuenta cuáles son las fechas en las que no abrirán las oficinas. | Foto: Getty Images

Es importante que sepa también que a través de las plataformas virtuales de los distintos bancos si podrá hacer las operaciones necesarias, como transferencias y retiros en cajeros automáticos.

De otro lado, si usted tiene por estos días el pago de cuotas de crédito o debe pagar servicios, tenga en cuenta que durante estos días no podrá cancelarlos en ventanilla, por lo que es importante que verifique como maneja los cobros cuando caen días no hábiles.

No podrá acceder en ventanilla a los servicios. | Foto: Guillermo Torres