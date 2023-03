Esta es la millonada que debe pagar un argentino para regresar a su país, tras la suspensión de operaciones de Viva Air

La crisis que ha desatado la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air, no solo ha afectado a los colombianos, sino a cientos de visitantes internacionales. Uno de ellos es Roberto Carlos Sossa, un turista argentino que lleva tres días esperando una solución en materia de movilidad, la cual le permita retornar a su país.

En declaraciones a Blu Radio, el extranjero dio a conocer el drama que enfrenta por estar varado en Colombia, tras culminar sus vacaciones y que decidió disfrutar en la ciudad de Cali.

Indicó que ha pasado los días en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a la espera de un milagro, debido a que no cuenta con los recursos económicos para comprar un nuevo tiquete aéreo para regresar a Argentina, ya que el dinero con el que vino a Colombia se lo gastó. Sostuvo que al consultar varías aerolíneas que tiene conexión con su país, estas le cobran nueve millones de pesos.

“Yo soy de Argentina y vine a pasar mis vacaciones aquí a Colombia, pero ahora no tengo cómo devolverme. La poca plata que traje me la gaste en mis vacaciones, ya no tengo nada”, relató el visitante, quien además sostiene que no ha tenido ninguna ayuda por parte de Viva Air, ni por alguna autoridad en el país y que está haciendo gestiones con su familia para recolectar el dinero que necesita para poder retornar lo más pronto posible.

Bogotá y Medellín son las ciudades más afectadas por la suspensión de operaciones de Viva Air. Cientos de pasajeros se quedaron en las terminales aéreas pasando estas últimas noches a la espera de una solución frente a los vuelos que no pudieron abordar. - Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

La situación que se está presentando con los visitantes internacionales y colombianos que compraron tiquetes para viajar al exterior con Viva Air es que la empresa no está reembolsando la totalidad del valor, y que al intentar adquirir uno nuevo con otras aerolíneas, el dinero que les ofrece entregar la aerolínea de bajo costo no les alcanza para poder realizar la compra. Al parecer, la devolución equivale entre el 20% y 25% del costo total del tiquete aéreo.

En declaraciones a SEMANA, la colombiana Valentina Ruiz -que es residente en Argentina-y Carlos Ochupe Palacios -miembro de una delegación de empresarios peruanos que estuvo de visita en Bogotá- el reembolso que ofrece Viva Air a los pasajeros internacionales afectados se ubica entre los 2 millones de pesos aproximadamente, frente a un tiquete internacional que está entre 5 y 7 millones de pesos aproximadamente.

Francisco Lalinde, presidente de Viva Air, ha indicado que la aerolínea no tiene la capacidad para reembolsar la totalidad de los tiquetes y que la solución frente a esta situación es que se dé una aprobación a la integración con Avianca. - Foto: Viva Air / Cortesía

“Somos un grupo de 25 personas, todas esperando respuesta. El vuelo no salió, incluso hubo personas que alcanzaron a pasar Migración y no las dejaron salir a menos que aceptaran la devolución del dinero, que es la solución aparente que nos dan y ninguna persona tiene la capacidad de completar el dinero porque un vuelo a Buenos Aires está, mínimo, en cinco millones de pesos”, expresó Ruiz que viajaba hacia la ciudad de Buenos Aires.

Denunciar ante la SIC

El director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, realizó un llamado especial a los miles de usuarios de Viva Air que se han visto afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea de bajo costo, para que estos acudan a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Ante la suspensión de las operaciones por parte de la aerolínea Viva Air, la Superintendencia de Industria y Comercio SIC habilitó una ventanilla para que los pasajeros demanden por “presunta vulneración de sus derechos como consumidor” - Foto: Guillermo Torres /Semana

El funcionario manifestó que “quisiéramos ver un ‘sicatón’” refiriéndose a “volcamiento” de los afectados hacia el ente de control y vigilancia, para que este pueda adelantar las acciones que son de su competencia para proteger los derechos de los ciudadanos que se han visto perjudicados por la cancelación o no solución frente a los vuelos que tenían programados con Viva Air.

“Sería bueno que todos los afectados acudan a la SIC para la asesoría en la demanda de la competencia que ellos están motivando. La SIC tiene una función jurisdiccional que le permite fallar sobre una serie de temas importantes, como es las compensaciones, localización o relocalización o devolución del dinero”, expresó París, quien además invitó a los afectados a que acudan a los puestos que tiene esta entidad en 19 aeropuertos del país.