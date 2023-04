Estas marcas de aerolíneas, supermercados, comida rápida y centros comerciales están retenidas en la memoria de los niños

Entre las alturas

Avianca sigue volando alto a la hora de recordar marcas entre los chicos y jóvenes. Con gran ventaja, este año logra 63 por ciento en el top of mind con un punto más frente a 2022. El ‘no recuerda’ sigue creciendo entre la población más joven consultada y con un punto más llega al 27 por ciento. Viva Air Colombia se ubicó en el tercer lugar con 5 por ciento, ganando un punto, y Latam queda con 2 por ciento. Los niños y jóvenes barranquilleros son los que más recuerdan a Avianca con 73 por ciento y donde gana 18 puntos porcentuales frente al año pasado. En Cali también registra alta recordación con 72 por ciento, en Bogotá llega a 60 por ciento y en donde menos la recuerdan es en Medellín con 57 por ciento. Las niñas mantienen en su mente a Avianca con 66 por ciento, frente a los varones que recuerdan la marca en 60 por ciento. Es más recordada en el estrato medio con 64 por ciento, y 7 puntos más en comparación con 2022. Y en los estratos 2, 4, 5 y 6 la recuerdan con 62 por ciento. Sin embargo, en los de mayores ingresos pierde 8 puntos frente al año pasado. Por edades, los menores de entre 15 y 17 años le dan un top of mind a Avianca de 71 por ciento, 8 puntos más frente a 2022. Y los más pequeños, entre 8 y 10 años, la recuerdan 56 por ciento, 3 puntos porcentuales más que el año pasado.

Nueva canasta en mente

- Foto: Getty imagenes

D1 le quitó el puesto al Éxito en mayor recordación entre los niños y jóvenes al subir 6 puntos porcentuales este año y alcanzar 26 por ciento, su cifra más alta a lo largo del estudio. La carrera entre las dos marcas ya venía dándose. Y aunque el Éxito ganó un punto frente al año pasado, la tendencia de crecimiento de D1 en la recordación ha sido más acelerada. Ara también crece en la mente de esta población y alcanza doble dígito (10 por ciento), 2 puntos más en comparación con 2022. Medellín, donde nació el Éxito, es la ciudad que registra la mayor competencia y un cabeza a cabeza entre las dos marcas líderes. Ambas llegan al 28 por ciento. En Bogotá D1 sube 3 puntos y alcanza también 28 por ciento de top of mind, y Éxito queda con 26 por ciento. En Barranquilla es donde más crece D1, pues gana 13 puntos y llega al 22 por ciento. En el estrato 2, D1 alcanza 32 por ciento.

Dan la mordida

- Foto: Getty imagenes

McDonald´s sigue adelante en niños y jóvenes en el top of mind de marcas en comidas rápidas con 33 por ciento, un punto porcentual menos que la medición de 2022. El ‘no recuerda’ gana 3 puntos y llega a 20 por ciento, su cifra más alta en los últimos siete años. El Corral, KFC y Frisby también suben y obtienen 11, 9 y 4 por ciento, respectivamente. En Cali se registra la mayor recordación de McDonald´s con 40 por ciento, 16 puntos nuevos, mientras que en Bogotá pierde 10 puntos al llegar a 29 por ciento. En Barranquilla gana 6 puntos y alcanza 35 por ciento. En Cali, El Corral tiene su mayor recordación con 16 por ciento, mientras que el ‘no recuerda’ tiene sus registros más altos en Bogotá y Barranquilla con 23 por ciento. Las niñas recuerdan más a McDonald’s con 36 por ciento, 8 puntos más frente a 2022. En los estratos 4, 5 y 6, McDonald´s registra 38 por ciento y gana 2 puntos, mientras que en el estrato 3 pierde 7 puntos al llegar a 33 por ciento. KFC tiene la mayor recordación entre los niños, por género, con 14 por ciento. Con 33 por ciento, los niños de 8 a 10 años son los que más recuerdan a McDonald’s, pese a que pierde 6 puntos porcentuales frente a 2022. Entre los chicos de 15 a 17 años gana 6 puntos y alcanza el 32 por ciento.

De todo para todos

- Foto: Getty imagenes

Desde 2021 el ‘no recuerda’ cogió delantera en esta categoría entre los niños y jóvenes. Este año registra 20 por ciento, 2 puntos más que en 2022, su porcentaje más alto en la medición. En las marcas, Centro Mayor de Bogotá ganó 5 puntos y alcanzó 12 por ciento en el top of mind. Unicentro se ubica en el tercer lugar con 5 por ciento, y Gran Plaza, con 4 por ciento. Esta es una categoría atomizada con fuerza local. En Bogotá está la gran fortaleza de Centro Mayor, que gana con 22 por ciento, 8 puntos más que en 2022; le siguen Gran Plaza con 6 por ciento, y Plaza de las Américas y Hayuelos con 4 por ciento. Unicentro con 1 por ciento pierde 4 puntos frente al año pasado. En Medellín, el centro comercial más recordado es Los Molinos con 16 por ciento, seguido por el empate que registran Unicentro, La Central y Puerta del Norte con 5 por ciento. En Cali recuerdan más a Unicentro con 16 por ciento y a Chipichape con 10 por ciento. Barranquilla es la ciudad en donde el ‘no recuerda’ es el más alto con 27 por ciento, y entre las marcas se destaca Buenavista con 17 por ciento, Único y Nuestro Atlántico con 7 por ciento.

Pisando fuerte

- Foto: Getty imagenes

Después del empate obtenido el año pasado en esta categoría en el top of mind de los niños y jóvenes, Adidas rompió esa paridad y con 3 puntos más llegó a 40 por ciento y desplazó este año a Nike, que se quedó con 34 por ciento. Croydon y Jordan alcanzan 4 por ciento en la recordación. Por ciudades, los liderazgos están definidos: mientras que Adidas gana en Bogotá con 43 por ciento, triunfa en Barranquilla con 42 por ciento y lidera en Medellín con 36 por ciento, en Cali la más recordada es Nike con 36 por ciento. Por género, las niñas recuerdan más a Adidas con 43 por ciento, y los chicos son más fieles a Nike con 40 por ciento. A Adidas la recuerdan más en los estratos 4, 5 y 6 con 42 por ciento, y a Nike en el estrato 2 con 38 por ciento. Son los chicos de 15 a 17 años los que dan la pisada fuerte en top of mind: a Adidas la recuerdan en 46 por ciento con 10 puntos más que el año pasado, y los más pequeños, entre 8 y 10 años, se inclinan por Nike con 39 por ciento y le dan 4 puntos más. Croydon en los estratos 2 y en los de mayores ingresos alcanza el 5 por ciento.

Corea reina

- Foto: Getty imagenes

A la hora de recordar marcas de fabricantes de televisores, los niños y jóvenes consultados para obtener el top of mind 2023 se inclinaron por dos firmas surcoreanas: Samsung en primer lugar con 32 por ciento y seguida por LG con 30 por ciento, ambas con un punto porcentual menos que en 2022. El ‘no recuerda’ llega al 22 por ciento, y le sigue Sony con 8 por ciento. Sobresale también Kalley, que registra 2 por ciento este año. En Bogotá recuerdan más a Samsung con 34 por ciento tras ganar 4 puntos frente al año pasado. En Barranquilla, esta marca gana 2 puntos y llega a 33 por ciento. En Medellín pierde 9 puntos y alcanza 31 por ciento. LG tiene su mayor recordación en Cali con 37 por ciento. Por género, uno de cada tres niños recuerda a Samsung (33 por ciento).

Ficha técnica // niños y jóvenes:

Ficha técnica // niños y jóvenes: Objetivo general: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. •Evaluar el comportamiento de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. // Metodología: encuestas telefónicas en hogares con una duración de 20 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades •(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres entre 8 y 17 años. // Muestra: 400 encuestas. // Fecha de campo: del 23 de febrero al 13 de marzo de 2023. // Margen de error: 4,9 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %; nivel socioeconómico, estrato 2: 39 %, estrato 3: 38 %. // Estratos 4, 5 y 6: 23 %. // Edad: 8-10 años: 23 %, 11-14 años: 46 %, 15-17 años: 31 %. // Género, femenino: 49 %, masculino: 51 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.