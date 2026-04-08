Inspecciones a medios de comunicación sobre acoso sexual: el turno fue para RCN; esto halló MinTrabajo

Luego del caso en Caracol Televisión, en medio de denuncias por un presunto acoso sexual, que llevaron a la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego del canal, el Ministerio de Trabajo había anunciado que adelantaría inspecciones en medios de comunicación para verificar posibles situaciones silenciosas y riesgos laborales que no hayan sido denunciados por las víctimas.

Pues bien, este miércoles 8 de abril, los inspectores de trabajo iniciaron las visitas. Se trasladaron a las instalaciones de RCN Televisión, donde, según confirmó Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales de la cartera que dirige Antonio Sanguino, se habrían identificado posibles falencias en las rutas de atención a los trabajadores.

Las revisiones del Ministerio incluyen recorridos por las instalaciones del medio de comunicación, revisión documental, espacios de escucha directa y una estrategia pedagógica sobre acoso laboral y sexual.

Además, teniendo en cuenta que las víctimas de estos hechos suelen temer a represalias si realizan las denuncias, como parte de esta estrategia que está aplicando el Ministerio, se habilitó un código QR para denuncias anónimas, el cual fue ampliamente utilizado por los trabajadores.

En acoso sexual, esto identificó el Ministerio

De acuerdo con la información suministrada, durante la inspección, el equipo de inspección del Ministerio logró identificar situaciones que podrían constituir vulneraciones a los derechos laborales.

La cartera de Trabajo señala que halló, entre otras, “varias denuncias, de manera anónima, de presunto acoso sexual y laboral en el QR habilitado”.

Además, en términos de derechos laborales, encontraron casos de personal técnico con salario mínimo, que laboran jornadas superiores a las legales sin pago de horas extras.

El Ministerio encontró que el reglamento interno de trabajo del canal visitado está desactualizado.

Adicionalmente, encontraron que “las políticas, protocolos y rutas frente al acoso laboral y sexual, no tienen una ruta clara y efectiva para la atención de denuncias relacionadas con el acoso sexual”.

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