Economía

Lactalis rechazó sanción anunciada por la SIC: la compañía anuncia que iniciará las acciones legales correspondientes

El primer fallo se dio a conocer en febrero de 2025.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 11:14 p. m.
Leche
Las investigaciones se realizaron a cuatro empresas que fabrican productos lecheros. | Foto: Vanessa Perez

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el pasado 11 de diciembre de 2025 la ratificación de la sanción impuesta contra Gloria, Lactalis, Sabanalac y Hacienda San Mateo por infringir las disposiciones que regulan el sector, al haber obtenido una ventaja competitiva significativa como resultado de la violación de las normas que prohíben la adición de lactosuero a la leche en cualquier etapa de la cadena de producción.

Contexto: Dura sanción de la SIC a importantes compañías de leche por posible leche adulterada

Lactalis, una de las empresas que hacen parte de las investigaciones, se pronunció por medio de un comunicado de prensa rechazando las sanciones impuestas y las razones dadas por la SIC.

“Lactalis Colombia rechaza categóricamente la sanción anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), considerando que dicha decisión carece de sustento jurídico y técnico, se basa en vagos indicios y apresuradas conclusiones sobre pruebas tomadas en el año 2020, y castiga de manera injustificada a una industria que aporta de forma decisiva al desarrollo económico del país”, señala la empresa.

Superintendencia de Industria y Comercio Bogota abril 26 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
La SIC ratificó las sanciones impuestas. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otra parte, Lactalis destaca que entregó de manera oportuna y completa todas las pruebas, análisis y soportes técnicos. Además, señalan que, a la fecha, no han sido notificados sobre las últimas actualizaciones.

Lactalis anuncia que desarrollará las acciones legales con las que cuenta la marca para proteger los intereses de la compañía y para buscar la nulidad de esta sanción y proteger el buen nombre de la empresa.

“En consecuencia, Lactalis Colombia ejercerá todas las vías legales y administrativas pertinentes para demostrar el cumplimiento a cabalidad con la normatividad vigente y garantizar la protección de nuestros derechos, la búsqueda de justicia y la reparación integral frente a los efectos derivados de esta determinación”, puntualiza Lactalis.

Contexto: “Falso positivo de SuperIndustria con el lactosuero en leche”, según defensa de multinacional multada

¿Cuál fue la decisión de la SIC?

La SIC impuso una serie de sanciones que alcanzan los 12.000 millones de pesos a las empresas que hacen parte de la investigación y que fueron señaladas de incumplir las normativas del ente rector.

La industria lechera colombiana se ha visto seriamente afectada por el uso de leche en polvo y lactosueros importados.
La industria lechera colombiana se ha visto seriamente afectada por investigaciones a diversas empresas. | Foto: Adobe stock

“Que mediante la Resolución No. 4168 del 11 de febrero de 2025 (en adelante ‘Resolución No. 4168 de 2025’ o ‘Resolución Sancionatoria’), la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que GLORIA COLOMBIA S.A.S. (en adelante ‘GLORIA’), LACTALIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante ‘LACTALIS’), COMPAÑÍA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LÁCTEOS LTDA. (en adelante ‘HACIENDA SAN MATEO’) y SABANALAC S.A.S. (en adelante ‘SABANALAC’) violaron lo previsto en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, al incurrir en la conducta desleal de engaño”, destaca la resolución.

Encuentra aquí lo último en Semana

