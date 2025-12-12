Lactalis rechazó sanción anunciada por la SIC: la compañía anuncia que iniciará las acciones legales correspondientes

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el pasado 11 de diciembre de 2025 la ratificación de la sanción impuesta contra Gloria, Lactalis, Sabanalac y Hacienda San Mateo por infringir las disposiciones que regulan el sector, al haber obtenido una ventaja competitiva significativa como resultado de la violación de las normas que prohíben la adición de lactosuero a la leche en cualquier etapa de la cadena de producción.

Lactalis, una de las empresas que hacen parte de las investigaciones, se pronunció por medio de un comunicado de prensa rechazando las sanciones impuestas y las razones dadas por la SIC.

“Lactalis Colombia rechaza categóricamente la sanción anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), considerando que dicha decisión carece de sustento jurídico y técnico, se basa en vagos indicios y apresuradas conclusiones sobre pruebas tomadas en el año 2020, y castiga de manera injustificada a una industria que aporta de forma decisiva al desarrollo económico del país”, señala la empresa.

La SIC ratificó las sanciones impuestas. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Por otra parte, Lactalis destaca que entregó de manera oportuna y completa todas las pruebas, análisis y soportes técnicos. Además, señalan que, a la fecha, no han sido notificados sobre las últimas actualizaciones.

Lactalis anuncia que desarrollará las acciones legales con las que cuenta la marca para proteger los intereses de la compañía y para buscar la nulidad de esta sanción y proteger el buen nombre de la empresa.

“En consecuencia, Lactalis Colombia ejercerá todas las vías legales y administrativas pertinentes para demostrar el cumplimiento a cabalidad con la normatividad vigente y garantizar la protección de nuestros derechos, la búsqueda de justicia y la reparación integral frente a los efectos derivados de esta determinación”, puntualiza Lactalis.

¿Cuál fue la decisión de la SIC?

La SIC impuso una serie de sanciones que alcanzan los 12.000 millones de pesos a las empresas que hacen parte de la investigación y que fueron señaladas de incumplir las normativas del ente rector.

La industria lechera colombiana se ha visto seriamente afectada por investigaciones a diversas empresas. | Foto: Adobe stock