Marcela Meléndez designada nueva directora ejecutiva de Fedesarrollo

El Consejo Directivo de Fedesarrollo, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, designó a Marcela Meléndez como nueva Directora Ejecutiva de la institución, en reemplazo de Luis Fernando Mejía, a partir del próximo 15 de febrero.

Fedesarrollo es una de las principales organizaciones económicas del país. Foto: Adobe Stock

“Marcela Meléndez es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con una Maestría en Administración Pública y Privada (MPPM) de la Yale School of Management y un Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale. Desde noviembre de 2023, se ha desempeñado como economista jefe adjunta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial”, señala Fedesarrollo.

📢 Fedesarrollo anuncia el nombramiento de su nueva directora ejecutiva.



¿Cuál es la trayectoria profesional de la nueva directora ejecutiva?

Fedesarrollo señala, por medio de un comunicado de prensa, que Marcela Meléndez, a lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado destacados cargos a nivel nacional e internacional, entre ellos: economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), socia directora de la firma Econestudio y profesora de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

En Fedesarrollo, fue Subdirectora entre 2004 y 2006 e Investigadora Senior entre 2007 y 2009. Su amplia trayectoria y sus publicaciones académicas en el diseño y la evaluación de políticas públicas, así como en temas de política de competencia y regulación de servicios de infraestructura, constituyen una sólida garantía para continuar fortaleciendo y enriqueciendo la labor de este importante centro de pensamiento.

Fedesarrollo anunció cambios en su organigrama. Foto: Guillermo Torres

Fedesarrollo es una de las principales organizaciones económicas del país, que pone sobre la mesa diversos temas de alto impacto para los gremios de la nación.

“Fedesarrollo es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que actúa como un centro de pensamiento independiente y que promueve el debate sobre temas de interés general con el propósito de contribuir al diseño, seguimiento y mejoramiento de las políticas públicas y de la gestión del Estado en Colombia”, destaca la entidad en su página web.