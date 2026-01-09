Reconocida empresa anuncia nuevas medidas para el manejo de datos

Meta ha cerrado tres acuerdos para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial, asegurando energía suficiente para iluminar el equivalente a unos 5 millones de hogares.

La empresa matriz de Facebook anunció el viernes acuerdos con TerraPower, Oklo y Vistra para la energía nuclear de su centro de datos de IA Prometheus, que se está construyendo en New Albany, Ohio.

Meta anunció en julio Prometheus, un clúster de 1 gigavatio que se extenderá por varios edificios de centros de datos. Se prevé que entre en funcionamiento este año.No se revelaron los términos financieros de los acuerdos con TerraPower, Oklo y Vistra.

Meta, liderada por Mark Zuckerberg, dijo en un comunicado el viernes que los tres acuerdos respaldarán hasta 6,6 gigavatios de energía limpia nueva y existente para 2035. Un solo gigavatio, según un estándar general de la industria para servicios públicos, puede abastecer a unos 750.000 hogares.

“Estos proyectos agregan energía confiable y firme a la red, refuerzan la cadena de suministro nuclear de Estados Unidos y respaldan empleos nuevos y existentes para construir y operar plantas de energía estadounidenses”, afirmó la compañía.

Meta afirmó que su acuerdo con TerraPower proporcionará financiación para el desarrollo de dos nuevas unidades Natrium capaces de generar hasta 690 megavatios de potencia firme, con entrega prevista para 2032. El acuerdo también otorga a Meta derechos sobre la energía de hasta otras seis unidades Natrium capaces de producir 2,1 gigavatios, con entrega prevista para 2035.

Meta también comprará más de 2,1 gigavatios de energía de dos plantas de energía nuclear Vistra en funcionamiento en Ohio, además de la energía proveniente de las ampliaciones en las dos plantas de Ohio y una tercera planta Vistra en Pensilvania.

El acuerdo con Oklo, que cuenta a Sam Altman de OpenAI como uno de sus mayores inversores, ayudará a desarrollar un campus de energía de 1,2 gigavatios en el condado de Pike, Ohio, para respaldar los centros de datos de Meta en la región.

Los acuerdos de energía nuclear llegan después de que Meta anunciara en junio que alcanzó un acuerdo de 20 años con Constellation Energy.

*Con información de AFP.