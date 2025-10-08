Shein anuncia cambio en su modelo de negocio a nivel mundial con inesperado movimiento

Shein, una de las empresas con mayor cobertura en el mundo de la moda a nivel mundial, anunció su más reciente movimiento, con el cual busca impactar a miles de clientes.

La marca abrirá su primera tienda física en Europa con el objetivo de diversificar su modelo empresarial y ofrecer una nueva línea de negocios a las miles de personas que utilizan sus canales de venta.

A partir de noviembre se llevará a cabo la apertura del primer local en París, el cual servirá de prueba para las otras cinco tiendas que serán distribuidas en las principales ciudades francesas.

Se espera que, por medio de este nuevo modelo de negocio, la marca logre posicionarse en nuevos nichos de mercado y competir de manera directa con otras empresas del sector, que cuentan con diversas modalidades de producción y distribución de productos asociados al mundo de la moda.

Por medio de la aplicación se puede realizar diversas operaciones. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, compartió la marca por medio de un comunicado de prensa.

Este nuevo modelo de negocio será el punto de partida mediante el cual la empresa busca conocer el funcionamiento de sus puntos físicos y analizar la viabilidad de llegar a nuevas naciones.

Cabe señalar que Shein opera desde el año 2012, siendo uno de los comercios con mayor cobertura en el mercado asiático. Por medio de un modelo de producción a gran escala, puede ofrecer productos a un precio más bajo, impactando diversos nichos a nivel mundial.

La aplicación con la que cuenta la marca permite realizar diversas operaciones de compra, en las cuales se indica el tiempo de llegada de los productos y las condiciones de producción de los mismos.

La marca llega a Europa por medio de sus tiendas físicas. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Las solicitudes de compra que maneja la marca cuentan con una serie de procesos que van desde la preparación de los pedidos —que incluye control de calidad, embalaje y documentación—, y toma entre uno y tres días hábiles. La entrega, dependiendo del país y la modalidad elegida, suele tardar entre 15 y 20 días.