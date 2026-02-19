Supermercado colombiano busca hacerles frente a sus competidores de bajo costo con nueva estrategia comercial

Makro, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, presentó su nueva estrategia comercial con la que pretende que miles de personas tengan acceso a todo su portafolio de servicios y poder competir con cadenas como Ara y D1.

Para ello, los clientes deberán explorar los distintos productos y beneficios que ofrece el establecimiento, de modo que conozcan directamente las alternativas disponibles.

“Esto no solo permite acceder a descuentos significativos, sino que también evidencia la transformación de Makro para estar más cerca del consumidor final. A través de su iniciativa ‘Makro también es Mikro’, la empresa brinda la opción de comprar por unidad o en presentaciones pequeñas, sin exigir grandes cantidades, llevando su propuesta de ahorro a un mayor número de hogares colombianos”, indicó Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

Descuentos en supermercado Makro Foto: Cortesía / Makro

Por medio de una nueva jornada de descuentos, la empresa buscará posicionarse en el camino de los supermercados con precios bajos.

Ofertas propuestas por Makro

Hasta 50% de descuento en frutas y verduras seleccionadas, con referencias como lechugas, papaya, melón y ajos, y hasta 25% en tomate chonto.

Hasta 25% de descuento en proteínas y congelados, incluyendo filete de tilapia, lomo de atún, cazuela de mariscos, pollo Friko, pulpa de fruta y chorizos.

Hasta 30% de descuento en productos de despensa, como arroz, granos, pastas, aceites, salsas, vinagretas, azúcar, gelatinas y bebidas en polvo de marcas reconocidas.

Hasta 30% de descuento en carnes frías, con ofertas especiales en leche, margarinas, bebidas vegetales, yogures, quesos, jamones, chorizos, arepas, pan tajado y repostería.

Hasta 40% de descuento en aseo del hogar y cuidado personal, con promociones en detergentes, suavizantes, limpiadores, papel higiénico, cuidado oral, desodorantes, jabones y cuidado capilar.

El supermercado Makro contará con descuentos de hasta el 50% Foto: Makro / API

Modelo de negocio de Makro

Esta cadena ha sido tradicionalmente uno de los principales distribuidores mayoristas del país; no obstante, en los últimos años ha incursionado en nuevos segmentos al fortalecer la venta al detal, con el objetivo de competir en el mercado de compras individuales. Asimismo, continúa enfocándose en brindar atención personalizada y en optimizar la eficiencia y la rapidez en secciones como carnes, panadería, charcutería y cafetería.

“Makro también es ‘Mikro’ y refleja cómo ha evolucionado la forma de mercar en Colombia. Hoy, las personas quieren decidir cuánto comprar, pero sin renunciar a precio, calidad ni variedad”, agregó Tobón.

Cabe destacar que la compañía está presente en Colombia desde 1995, periodo en el que ha ofrecido un amplio portafolio de productos alimenticios y no alimenticios a precios competitivos, dirigidos especialmente a clientes profesionales como tenderos, hoteles, restaurantes y entidades del sector institucional.