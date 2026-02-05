Icónico supermercado de los colombianos se transforma; hará competencia con precios más bajos que Ara y D1

Con el objetivo de poder competir con las marcas del sector, Makro pone en marcha una nueva estrategia comercial, la cual ofrecerá productos a un precio más bajo, adaptándose al modelo empresarial de ARA y D1.

“En un contexto en el que los consumidores son cada vez más exigentes frente al rendimiento de su gasto, Makro avanza en la consolidación de un modelo de negocio que replantea el concepto tradicional de ahorro en el retail colombiano. Bajo la premisa de que ahorrar no es solo pagar menos, sino obtener mayor valor por lo que se paga, la compañía fortalece su propuesta. Makro también es Mikro 2.0, una evolución que trasciende una campaña comercial y se convierte en un todo, un lema para Makro”, señala el supermercado.

Makro tiene presencia en diversos puntos de Bogotá. Foto: Makro

Según destaca Makro, el nuevo enfoque responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo, donde variables como calidad, rendimiento, confiabilidad y experiencia pesarán tanto como el precio.

¿En qué consiste la transformación ?

Makro señala que las modificaciones se darán por medio de una oferta de más de 13.000 referencias, que integra marcas reconocidas, marcas propias y productos importados en categorías como alimentos básicos, proteínas, aceites, conservas y vinos, además de servicios asistidos en secciones clave como carnes, panadería y charcutería o alianzas estratégicas.

Además, destacan que la diferencia con antiguas estrategias que se centraban exclusivamente en descuentos temporales es que ahora se buscará tener una propuesta de valor sostenido en eficiencia operativa, estabilidad de precios y un portafolio amplio y diverso.

“Makro también es Mikro y refleja cómo ha evolucionado la forma de mercar en Colombia. Hoy las personas quieren decidir cuánto comprar, pero sin renunciar a precio, calidad ni variedad”, señala Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

El supermercado contará con una nueva estrategía comercial. Foto: Makro / API

Junto a esto, la marca destaca que actualmente operan sin membresías ni pasaporte, eliminando barreras históricas de acceso y ampliando su alcance tanto a hogares como a pequeños negocios. Esta flexibilidad permite que los consumidores decidan cuánto comprar, combinando compras por unidad y por volumen según sus necesidades reales.

Es importante tener en cuenta que anteriormente, para comprar en Makro Colombia, se requería una membresía o pasaporte. Sin embargo, ahora es más fácil, pues no se necesita ningún tipo de documento para realizar compras allí. Por último, la empresa mantendrá operando sus tiendas bajo la estructura actual sin afectar su planta humana.