Economía

Icónico supermercado de los colombianos se transforma; hará competencia con precios más bajos que Ara y D1

Por medio de un anuncio oficial se dio a conocer la transformación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de febrero de 2026, 11:26 p. m.
La nueva estrategia busca consolidar un nuevo nicho de mercado.
La nueva estrategia busca consolidar un nuevo nicho de mercado. Foto: Getty Images

Con el objetivo de poder competir con las marcas del sector, Makro pone en marcha una nueva estrategia comercial, la cual ofrecerá productos a un precio más bajo, adaptándose al modelo empresarial de ARA y D1.

“En un contexto en el que los consumidores son cada vez más exigentes frente al rendimiento de su gasto, Makro avanza en la consolidación de un modelo de negocio que replantea el concepto tradicional de ahorro en el retail colombiano. Bajo la premisa de que ahorrar no es solo pagar menos, sino obtener mayor valor por lo que se paga, la compañía fortalece su propuesta. Makro también es Mikro 2.0, una evolución que trasciende una campaña comercial y se convierte en un todo, un lema para Makro”, señala el supermercado.

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico.
Makro tiene presencia en diversos puntos de Bogotá. Foto: Makro

Según destaca Makro, el nuevo enfoque responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo, donde variables como calidad, rendimiento, confiabilidad y experiencia pesarán tanto como el precio.

Cambio en la factura de energía de Enel para Bogotá y Cundinamarca; usuarios deben conocer las nuevas características

¿En qué consiste la transformación ?

Makro señala que las modificaciones se darán por medio de una oferta de más de 13.000 referencias, que integra marcas reconocidas, marcas propias y productos importados en categorías como alimentos básicos, proteínas, aceites, conservas y vinos, además de servicios asistidos en secciones clave como carnes, panadería y charcutería o alianzas estratégicas.

Empresas

Expertos destacan el papel de Colombia en el mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina

Empresas

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: “No constituyen una decisión definitiva”

Empresas

Siete de cada 10 empresas estarían pensando en reducir personal; Fenalco destapa estudio sobre efecto de tres choques laborales

Empresas

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Empresas

Expertos advierten que el uso de la IA puede traer problemas legales a algunas empresas

Empresas

Lo que diga el Gobierno: accionistas de Ecopetrol tomaron decisión sobre la junta directiva en asamblea extraordinaria

Empresas

Asamblea de Ecopetrol: Fondos de pensiones rechazaron plancha para elegir nueva junta y vocero sindical sorprendió

Consumo inteligente

Reconocido supermercado colombiano anuncia jornada de liquidación de hasta 70 % de descuento

Macroeconomía

Makro activará rebajas en juguetería durante el puente festivo

Consumo inteligente

Descuentos de hasta 50% en alimentos para quienes no viajan en puente festivo, anuncia famoso supermercado

Además, destacan que la diferencia con antiguas estrategias que se centraban exclusivamente en descuentos temporales es que ahora se buscará tener una propuesta de valor sostenido en eficiencia operativa, estabilidad de precios y un portafolio amplio y diverso.

“Makro también es Mikro y refleja cómo ha evolucionado la forma de mercar en Colombia. Hoy las personas quieren decidir cuánto comprar, pero sin renunciar a precio, calidad ni variedad”, señala Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

El supermercado contará con descuentos de hasta el 50%.
El supermercado contará con una nueva estrategía comercial. Foto: Makro / API

Junto a esto, la marca destaca que actualmente operan sin membresías ni pasaporte, eliminando barreras históricas de acceso y ampliando su alcance tanto a hogares como a pequeños negocios. Esta flexibilidad permite que los consumidores decidan cuánto comprar, combinando compras por unidad y por volumen según sus necesidades reales.

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Es importante tener en cuenta que anteriormente, para comprar en Makro Colombia, se requería una membresía o pasaporte. Sin embargo, ahora es más fácil, pues no se necesita ningún tipo de documento para realizar compras allí. Por último, la empresa mantendrá operando sus tiendas bajo la estructura actual sin afectar su planta humana.

Más de Empresas

inversiones

Expertos destacan el papel de Colombia en el mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina

Supermercado.

Icónico supermercado de los colombianos se transforma; hará competencia con precios más bajos que Ara y D1

En Colombia, el consumo de arroz por habitante es de 46 kilogramos al año, según Fedearroz. Aun así, hay sobreoferta del producto, lo que tumba el precio por carga que recibe el agricultor.

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: “No constituyen una decisión definitiva”

Empleo, desempleo

Siete de cada 10 empresas estarían pensando en reducir personal; Fenalco destapa estudio sobre efecto de tres choques laborales

TIgo Movistar

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Tras varios intentos fallidos, el docente recurrió al soporte de la plataforma.

Expertos advierten que el uso de la IA puede traer problemas legales a algunas empresas

Asamblea extraordinaria de Ecopetrol 2026

Lo que diga el Gobierno: accionistas de Ecopetrol tomaron decisión sobre la junta directiva en asamblea extraordinaria

Ecopetrol

Asamblea de Ecopetrol: Fondos de pensiones rechazaron plancha para elegir nueva junta y vocero sindical sorprendió

Cielo Rusinque, Natalia Gutiérrez y Bruce Mac Master,

“Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”: Consejo Gremial

Contraloría hizo auditoría a fondo de Fedearroz.

Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

Noticias Destacadas