Marca deportiva con presencia a nivel mundial se declara en bancarrota

El operador de aproximadamente 180 tiendas Eddie Bauer en Estados Unidos y Canadá se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11, atribuyendo la situación a la disminución de las ventas y a una serie de otros obstáculos de la industria.

La declaración de quiebra marca la tercera vez en poco más de dos décadas para la histórica, aunque ahora desgastada, marca que comenzó como una tienda de pesca en Seattle, luego equipó al primer estadounidense en escalar el Monte Everest y fabricó miles de chaquetas de plumas y sacos de dormir innovadores para los militares durante la Segunda Guerra Mundial.

Quiebra de operador de la marca Eddie Bauer Foto: Getty Images

Eddie Bauer LLC informó el lunes que había firmado un pacto de reestructuración con sus prestamistas garantizados al presentar la solicitud ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

La mayoría de las tiendas minoristas y outlets de Eddie Bauer en EE. UU. y Canadá permanecerán abiertas mientras la compañía cierra algunas sucursales. Además, indicó que llevará a cabo un proceso de venta supervisado por un tribunal y, si no se concreta la venta, iniciará el cierre de sus operaciones en ambos países.

“Esta no es una decisión fácil”, afirmó Marc Rosen, director ejecutivo de Catalyst Brands, entidad que mantiene la licencia para operar las tiendas Eddie Bauer en Estados Unidos y Canadá. “Sin embargo, esta reestructuración es la mejor manera de optimizar el valor para los accionistas de la empresa minorista y, además, garantizar que Catalyst Brands siga siendo rentable y cuente con una sólida liquidez y flujo de caja”.

Las tiendas de Eddie Bauer fuera de EE. UU. y Canadá son operadas por otros licenciatarios, no están incluidas en las presentaciones del Capítulo 11 y permanecerán abiertas, según el comunicado.

Authentic Brands Group sigue siendo titular de la propiedad intelectual asociada a la marca Eddie Bauer y podría licenciarla a otros operadores, según la compañía. Las operaciones de las demás marcas del portafolio de Catalyst Brands no se ven afectadas por esta presentación y continuarán con normalidad, agregó la empresa.

Las operaciones de comercio electrónico y venta al por mayor de Eddie Bauer tampoco se verán afectadas por la liquidación, ya que son operadas por la empresa Outdoor 5, LLC. Esta transición se realizó en enero y entró en vigor el 2 de febrero.

Eddie Bauer se suma a una lista creciente de minoristas estadounidenses que este año están cerrando tiendas, a medida que las empresas se reorganizan bajo protección por bancarrota o reducen sus operaciones para centrarse en los negocios más rentables.

La empresa matriz de Saks Fifth Avenue anunció el mes pasado que solicitaría protección contra la quiebra, afectada por la creciente competencia y la enorme deuda que asumió para comprar a su rival en el sector del lujo , Neiman Marcus, hace poco más de un año. Unos días después, la empresa matriz anunció el cierre de la mayoría de sus tiendas Saks Off 5th.

Amazon dijo a principios de este mes que cerraría casi todas sus sucursales de Amazon Go y Amazon Fresh en cuestión de días, mientras limita su enfoque a la entrega de alimentos y a su cadena de supermercados, Whole Foods Market.

El fundador de Eddie Bauer, un apasionado de la naturaleza, fundó la empresa en Seattle en 1920 con el nombre de Bauer’s Sports Shop, según el sitio web de la marca. En 1945, tras fabricar más de 50.000 chaquetas para el ejército, lanzó un catálogo de venta por correo.

*Con información de AFP.