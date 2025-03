En primer lugar, las víctimas no suelen lanzarse a denunciar los hechos, precisamente, porque en la mitad está su estabilidad laboral , algo que no es fácil de dejar a un lado debido a las dificultades para encontrar empleo en un país como Colombia.

No obstante, también está la preocupación de denunciar y seguir en el lugar de trabajo donde estuvo el victimario. Las personas acosadas, en general, prefieren alejarse y no dejar huella para el que protagonizó el acoso.

El hecho

“En casos de acoso sexual existe una presunción que debe ser desvirtuada por el empleador, lo cual no ocurrió, pues la accionada no indicó las causas de terminación unilateral del contrato y no negó conocer la existencia de la queja; actuó de forma negligente y apática frente a las circunstancias al no activar los protocolos necesarios, la cual fue impugnada por la Compañía de Alimentos Colombianos Calco S.A”, señala el relato de MinTrabajo.