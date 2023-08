¿Cómo calcular la cuota alimentaria de un hijo en 2023?

Así se calcula la cuota alimentaria para 2023

¿Cómo se puede lograr un acuerdo de custodia?

Pero, más allá de las cifras, se trata de un proceso que puede llegar a resultar difícil y doloroso para todos los integrantes de la familia. En especial para los niños, si no se maneja adecuadamente por parte de los padres, si no se alcanza una buena comunicación entre ambos y si no se ha involucrado a los pequeños en el proceso y explicado los desafíos que enfrentarán en adelante al permanecer por temporadas en dos hogares distintos.

“Suele pasar que muchos niños entran en conflicto con uno de los dos padres y cuestionan por qué uno le permite, por ejemplo, ver televisión hasta tarde, pasar más tiempo en los videojuegos o comer más dulces; y el otro, en cambio, no. Entonces, si se acuerdan unas pautas básicas de crianza y normas similares, esto no tendría por qué ocurrir” , sostiene la especialista.

Otro error frecuente es intentar compensar el tiempo y la ausencia de alguno de los dos padres con regalos o viajes. “Los niños no necesitan regalos, lo que necesitan es tiempo de calidad para no sentirse solos, que ese papá o esa mamá compartan los intereses y gustos del menor. Conozco muchos casos de niños con habitaciones a las que no les cabe un juguete, pero, en cambio, no juegan con ninguno de sus padres, se la pasan pegados a una tableta, no van a un parque o no leen juntos.