Economía

Asociación Colombiana de Minería rechaza que vía emergencia económica se reviva la no deducibilidad de regalías

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad compartió su posición frente a los decretos publicados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

31 de diciembre de 2025, 7:58 p. m.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, alertó por las posibles afectaciones al sector.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, alertó por las posibles afectaciones al sector. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

En días recientes, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, expuso las razones detrás de la expedición del decreto de emergencia económica. No obstante, no fue sino hasta el 29 de diciembre cuando se anunciaron los nuevos impuestos que regirán en el país.

Uno de los más relevantes impone una serie de cargas tributarias al sector minero y a las actividades realizadas por los actores de este sector en Colombia.

Los nuevos decretos establecen un impuesto transitorio del 1 % sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, dirigido a empresas con ingresos netos superiores a 50.000 UVT.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA

El Gobierno justificó esta medida basándose en la alta rentabilidad del sector, sus impactos ambientales negativos y la necesidad urgente de generar recursos financieros inmediatos.

Macroeconomía

Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

Macroeconomía

Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Macroeconomía

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

Macroeconomía

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Macroeconomía

Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así finaliza el año y estas son las proyecciones para el 2026

Macroeconomía

Gobierno Petro publicó decreto con nuevos impuestos para respaldar la emergencia económica: suben IVA, patrimonio y consumo

Macroeconomía

La Asociación Colombiana de Minería advierte riesgos graves por eventual declaratoria de emergencia económica

Mejor Colombia

Inauguran en Albania el primer parque temático minero: un nuevo impulso para el turismo en La Guajira

Economía

Radiografía de la inversión: Colombia, un país que consume mucho y destina poco a la formación de capital. Pobre desempeño de los recursos que llegan del exterior

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su profunda preocupación ante la expedición del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno, amparado en un supuesto estado de emergencia económica, impone nuevas cargas tributarias al sector minero.

“Estas decisiones adoptadas vuelven a castigar de manera desproporcionada a un sector estratégico que ya enfrenta una elevada presión fiscal, incertidumbre regulatoria y pérdida de competitividad”, señalan en un comunicado.

La asociación indica que las principales inquietudes del sector radican en que el Gobierno insiste en revivir normativas que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, como la prohibición de deducir las regalías.

Según los representantes del sector minero, este proceso implica un desconocimiento de fallos judiciales previos emitidos por las autoridades judiciales del país. Además, subrayan que se estaría pasando por alto al máximo intérprete de la Constitución, lo que refleja una preocupante intención de ignorar el marco constitucional y las decisiones judiciales adoptadas.

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

“Es inadmisible que una emergencia económica sea utilizada para revivir decisiones judiciales que ya fueron declaradas contrarias a la Constitución, debilitando así el ordenamiento jurídico y democrático. Este decreto, además, compromete la caja del próximo gobierno y agrava la vulnerabilidad fiscal que heredará la siguiente administración”, reiteró Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

La asociación compartió sus preocupaciones.
La asociación compartió sus preocupaciones. Foto: Iván Valencia

Finalmente, la asociación minera sostiene que, tras analizar la información presentada por el Gobierno nacional, los mecanismos establecidos en el Decreto podrían generar esquemas de anticipos orientados a obtener recursos a corto plazo para fines políticos. Estos anticipos, una vez declarados inconstitucionales, podrían dejar un hueco fiscal aún mayor para el próximo gobierno.

Este escenario, según los actores del sector minero de Colombia, representaría un riesgo significativo. El desconocimiento de los controles institucionales podría comprometer gravemente la estabilidad económica del país.

Más de Macroeconomía

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería- ACM

Asociación Colombiana de Minería rechaza que vía emergencia económica se reviva la no deducibilidad de regalías

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

La Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Quemadura por rayos

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

Shein y Temu tratan de buscar una política fiscal más flexible, pero no se ve ambiente en el Gobierno Trump para alcanzarlo. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en Colombia: así finaliza el año y estas son las proyecciones para el 2026

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.

Gobierno Petro publicó decreto con nuevos impuestos para respaldar la emergencia económica: suben IVA, patrimonio y consumo

Federico Gutiérrez, quien como alcalde de Medellín, preside la junta directiva de EPM, y John Maya, gerente de la compañía, informaron sobre el plan de enajenación de acciones de Tigo UNE que posee EPM.

EPM avanza en la venta de sus acciones en UNE y abre la segunda etapa del proceso

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

La Andi se pronuncia tras el incremento de la UPC del sistema de salud para 2026: “Es una verdadera tragedia humanitaria”

Noticias Destacadas