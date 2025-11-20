Suscribirse

Divisas

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio para este 20 de noviembre: verifique aquí los precios

Este es el comportamiento de la moneda americana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 12:00 p. m.
Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Esta es la fluctuación de la moneda americana. | Foto: 123 Rf

El dólar es una de las monedas más reconocidas del mundo, dada su importancia en el mercado financiero. Desde hace varios años se ha convertido en tema de interés público por su incidencia en la economía mundial. Es clave conocer los factores que determinan su comportamiento.

El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Muchos aprovechan las subidas y bajadas para generar rentabilidad con su dinero.

Dólar cerró en Colombia
Así se mueve el dólar en Colombia este jueves. | Foto: Getty Images

Precio del dólar en Colombia para este 20 de noviembre: así está fluctuando

De acuerdo a un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 20 de noviembre se situó cerca de $ 3.706, mientras que el de venta rondó los $ 3.852. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Mauricio Cárdenas habla en SEMANA del principal reto del sector energético: “Importar gas es consecuencia de malas decisiones”

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

  • Bogotá – $ 3.717 – $ 3.858
  • Cali – $ 3.720 – $ 3.870
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.675 – $ 3.750
  • Medellín – $ 3.701 – $ 3.847
  • Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Este es el comportamiento de la divisa. | Foto: ADOBE STOCK

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

  • Miércoles, 19 de noviembre de 2025 - $3.706 - $3.852
  • Martes, 18 de noviembre de 2025 - $3.736 - $3.872
  • Lunes, 17 de noviembre de 2025 - $3.769 - $3.909
  • Domingo, 16 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.908
  • Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.912
  • Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.912
  • Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $3.740 - $3.877
Contexto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destaca que se cuenta con la producción más alta de los últimos 9 años

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $3.700 – $3.850
  • Cambios AG – $3.700 – $3.850
  • Cambios Kapital – $3.700 – $3.850
  • Cambios Vancouver – $3.700 – $3.850
  • El Cóndor Cambios – $3.750 – $3.870
  • LatinCambios – $3.770 – $3.870
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense lleva noviembre a la baja. | Foto: El País

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

2. EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

3. La respuesta certera de equipo a James Rodríguez para su fichaje: “Les puedo decir”

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 20 de noviembre

5. Bombardeos y niños: ¿violan las fuerzas militares y el presidente Petro el DIH? Esto piensa el Consejo de Generales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólarcasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.