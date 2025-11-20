Cómo se mueve el dólar en casas de cambio para este 20 de noviembre: verifique aquí los precios

El dólar es una de las monedas más reconocidas del mundo, dada su importancia en el mercado financiero. Desde hace varios años se ha convertido en tema de interés público por su incidencia en la economía mundial. Es clave conocer los factores que determinan su comportamiento.

El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Muchos aprovechan las subidas y bajadas para generar rentabilidad con su dinero.

Precio del dólar en Colombia para este 20 de noviembre: así está fluctuando

De acuerdo a un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 20 de noviembre se situó cerca de $ 3.706, mientras que el de venta rondó los $ 3.852. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.717 – $ 3.858

– $ 3.717 – $ 3.858 Cali – $ 3.720 – $ 3.870

– $ 3.720 – $ 3.870 Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910

– $ 3.650 – $ 3.910 Cúcuta – $ 3.675 – $ 3.750

– $ 3.675 – $ 3.750 Medellín – $ 3.701 – $ 3.847

– $ 3.701 – $ 3.847 Pereira – $ 3.750 – $ 3.840

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 - $3.706 - $3.852

$3.706 - $3.852 Martes, 18 de noviembre de 2025 - $3.736 - $3.872

$3.736 - $3.872 Lunes, 17 de noviembre de 2025 - $3.769 - $3.909

$3.769 - $3.909 Domingo, 16 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.908

$3.770 - $3.908 Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.912

$3.770 - $3.912 Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.912

$3.770 - $3.912 Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $3.740 - $3.877

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $3.700 – $3.850

– $3.700 – $3.850 Cambios AG – $3.700 – $3.850

– $3.700 – $3.850 Cambios Kapital – $3.700 – $3.850

– $3.700 – $3.850 Cambios Vancouver – $3.700 – $3.850

– $3.700 – $3.850 El Cóndor Cambios – $3.750 – $3.870

– $3.750 – $3.870 LatinCambios – $3.770 – $3.870