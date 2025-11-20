Divisas
Cómo se mueve el dólar en casas de cambio para este 20 de noviembre: verifique aquí los precios
Este es el comportamiento de la moneda americana.
El dólar es una de las monedas más reconocidas del mundo, dada su importancia en el mercado financiero. Desde hace varios años se ha convertido en tema de interés público por su incidencia en la economía mundial. Es clave conocer los factores que determinan su comportamiento.
El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Muchos aprovechan las subidas y bajadas para generar rentabilidad con su dinero.
Precio del dólar en Colombia para este 20 de noviembre: así está fluctuando
De acuerdo a un seguimiento hecho en distintas casas de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 20 de noviembre se situó cerca de $ 3.706, mientras que el de venta rondó los $ 3.852. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.717 – $ 3.858
- Cali – $ 3.720 – $ 3.870
- Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
- Cúcuta – $ 3.675 – $ 3.750
- Medellín – $ 3.701 – $ 3.847
- Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles, 19 de noviembre de 2025 - $3.706 - $3.852
- Martes, 18 de noviembre de 2025 - $3.736 - $3.872
- Lunes, 17 de noviembre de 2025 - $3.769 - $3.909
- Domingo, 16 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.908
- Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.912
- Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.912
- Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $3.740 - $3.877
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $3.700 – $3.850
- Cambios AG – $3.700 – $3.850
- Cambios Kapital – $3.700 – $3.850
- Cambios Vancouver – $3.700 – $3.850
- El Cóndor Cambios – $3.750 – $3.870
- LatinCambios – $3.770 – $3.870