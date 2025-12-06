Cuánto cuesta ir a ver el primer partido del mundial 2026: tiquetes, recorridos, boletería y más; le contamos el valor completo

Cada vez falta menos para que se inaugure la Copa Mundial de la Fifa, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y tendrá lugar en América del Norte. Específicamente en los países de Canadá, Estados Unidos y México. La sede fue elegida el 13 de junio de 2018 cuando se realizó el congreso de la FIFA en Moscú, Rusia.

Sin embargo, por estos días es noticia el mundial, dado que el pasado viernes, 5 de diciembre, se realizó el sorteo de la fase final, en la que se pudieron conocer cómo estarán conformados los 12 grupos y cuáles serán los rivales de cada país. Esto ha motivado a cientos de viajeros a empezar a comprar vuelos, revisar boleterías y estadías, además de visados (solo si son necesarios), para acudir al evento deportivo.

Imagen del estadio Azteca de Ciudad de México, que será epicentro de la inauguración. | Foto: FIFA

Aquí le contamos cuál es el costo promedio si usted quiere asistir al partido inaugural de la copa del mundo, que es uno de los más apetecidos, dado que tiene un show y otros momentos importantes y que quedarán para la historia. Aquí le armamos el itinerario con todos los costos.

El primer partido se disputará en México, más exactamente en Ciudad de México, en el Estado Azteca. La fecha del partido es el 11 de junio del 2026. Por ello, el itinerario será de 3 días, con fecha de vuelo del 10 de junio y fecha de regreso del 12 de junio. Los precios pueden cambiar si desea quedarse más días.

Teniendo en cuenta esta locación, estos son los precios:

Vuelos y trayectos

Casa al aeropuerto: dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de $45.000 pesos colombianos

Vuelo desde Bogotá a México (10 al 12 de junio 2026): dependiendo de la aerolínea, el vuelo está en $3.159.000 y $3.450.000 pesos colombianos

Trayecto en Uber desde aeropuerto a hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos)

Trayecto desde el Hotel hasta el Estadio Azteca: 28.800 pesos colombianos (119,99 pesos mexicanos)

Trayecto del Estadio Azteca al Hotel: 33.190 pesos colombianos (159 pesos mexicanos)

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026. | Foto: AFP

Total presupuesto vuelos y trayectos para una sola persona: 3.611.070 (951 USD)

Estadía

Para el viaje tomamos en cuenta un hotel promedio de buena puntuación ubicado en una zona central de la Ciudad de México. El precio es de $3.646.000 para dos noches, para un adulto. No tiene desayuno incluido.

Boletería:

Este partido es uno de los más apetecidos, por lo que hay boletas considerablemente costosas. La categoría más barata es la 3, que tiene un costo de $15.957.403, que sería la que escogería el viajero en nuestro itinerario.

Alimentación:

Para la alimentación un desayuno puede estar entre los 12.300 y 18.900 pesos colombianos, que son unos 60 a 90 pesos mexicanos diarios. Si se totaliza para los 3 días, en desayunos se pueden gastar unos 56.700 pesos colombianos para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos)

Para el almuerzo, una persona puede gastar entre 24.600 pesos colombianos y 42.000 pesos colombianos, dependiendo del restaurante (120 a 200 pesos mexicanos) El total para los 3 días es de 126.000 pesos (600 pesos mexicanos)

Finalmente, para una cena, el costo es el mismo que para el almuerzo, por lo que también se suman otros 126.000 pesos.

Todo listo para la Copa Mundial de la Fifa 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

Total alimentación 3 días una sola persona: 308.700 pesos colombianos