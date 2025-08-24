Suscribirse

Economía

¿Cuánto gana un abogado con maestría en Colombia? Este es el rango salarial

Si se ha interesado por esta carrera, aquí le contamos los salarios aproximados dependiendo de la rama en la que se ubique.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 10:20 a. m.
Juez - martillo
Esto es lo que gana un abogado en Colombia que tenga posgrado. | Foto: Getty Images

El derecho es una de las carreras universitarias más apetecidas en el país y que miles de jóvenes estudian. Esta ofrece amplias oportunidades laborales y de crecimiento en diversos campos, entre los que está el sector público, privado, la academia y también la consultoría, por lo que se pueden desenvolver fácilmente en cualquier escenario.

Esta profesión tiene una ventaja frente a otras, dado que se ha adaptado a las dinámicas actuales y ha evolucionado frente a los problemas jurídicos actuales. Pese a ello, existen varias dudas que los jóvenes a punto de ingresar a la academia tienen.

La jueza enfatizó que, como garante del proceso, no podía avalar un acuerdo sin una justificación detallada y transparente.
El Derecho en Colombia ofrece alta demanda laboral en firmas, empresas y entidades públicas. | Foto: 123rf

Una de las más recurrentes es la que se refiere a cuál es el salario que recibe un abogado en el país y si es considerablemente bueno, dados los retos que tiene el proceso de estudio de esta profesión.

De acuerdo con el portal de la universidad Área Andina, el salario de un abogado se determina dependiendo de sus conocimientos, experiencia y especialización. Sin embargo, los rubros promedio son los siguientes.

Contexto: Este es el salario de un profesor con maestría o doctorado del Magisterio en Colombia

Un abogado recién graduado de la universidad puede estar ganando entre $1.973.366 y $2.636.015 al mes.

De otro lado, un abogado que sea más experimentado, puede estar recibiendo un salario aproximado de $4.250.000 al mes.

abogados
Esta es una carrera versátil que permite especializarse en áreas como penal, laboral, comercial o constitucional. | Foto: Getty Images

La institución detalla que los abogados de firmas suelen tener un salario base más estable, pero los abogados independientes tienen potencial para llegar a ingresos más altos. Un salario de un asesor legal puede estar entre los $5.800.000 al mes.

Contexto: El salario mínimo en Venezuela cae a un nivel histórico: tan solo equivale a un dólar

La página indica que el sector privado tiene salarios más competitivos, sin embargo el sector público da mayor estabilidad. Por ejemplo, un magistrado de algún tribunal puede ganar hasta 10 millones de pesos.

Los jueces penales del Circuito Especializado pueden ganar unos $4.158.837 al mes, los jueces de orden público puede ser de unos $4.660.037.

Según la ley, las deudas sí se heredan.
El derecho brinda estabilidad económica y oportunidades de ascenso profesional. | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que una especialización puede darle un mayor valor a su perfil, dado que el mercado laboral exige en la mayoría de ocasiones abogados que sean expertos en ciertos temas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de Powerball del sábado 23 de agosto: números ganadores y premios del sorteo

2. Corte Suprema protegió derechos laborales de personas con discapacidad tras caso de mujer que fue despedida sin justa causa

3. Álvaro Uribe volvió a la plaza pública y demostró que será clave en el 2026: La violencia en Colombia, entre el discurso de su campaña

4. Los 5 experimentos psicológicos más perturbadores realizados en EE. UU.: secretos oscuros que cambiarían su visión del ser humano

5. Fortaleza sorprendió al campeón, Medellín sigue encendido y Pereira navega entre los ocho

LEER MENOS

Noticias relacionadas

derechoCarreras Maestríasalario

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.