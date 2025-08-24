¿Cuánto gana un abogado con maestría en Colombia? Este es el rango salarial

El derecho es una de las carreras universitarias más apetecidas en el país y que miles de jóvenes estudian. Esta ofrece amplias oportunidades laborales y de crecimiento en diversos campos, entre los que está el sector público, privado, la academia y también la consultoría, por lo que se pueden desenvolver fácilmente en cualquier escenario.

Esta profesión tiene una ventaja frente a otras, dado que se ha adaptado a las dinámicas actuales y ha evolucionado frente a los problemas jurídicos actuales. Pese a ello, existen varias dudas que los jóvenes a punto de ingresar a la academia tienen.

El Derecho en Colombia ofrece alta demanda laboral en firmas, empresas y entidades públicas. | Foto: 123rf

Una de las más recurrentes es la que se refiere a cuál es el salario que recibe un abogado en el país y si es considerablemente bueno, dados los retos que tiene el proceso de estudio de esta profesión.

De acuerdo con el portal de la universidad Área Andina, el salario de un abogado se determina dependiendo de sus conocimientos, experiencia y especialización. Sin embargo, los rubros promedio son los siguientes.

Un abogado recién graduado de la universidad puede estar ganando entre $1.973.366 y $2.636.015 al mes.

De otro lado, un abogado que sea más experimentado, puede estar recibiendo un salario aproximado de $4.250.000 al mes.

Esta es una carrera versátil que permite especializarse en áreas como penal, laboral, comercial o constitucional. | Foto: Getty Images

La institución detalla que los abogados de firmas suelen tener un salario base más estable, pero los abogados independientes tienen potencial para llegar a ingresos más altos. Un salario de un asesor legal puede estar entre los $5.800.000 al mes.

La página indica que el sector privado tiene salarios más competitivos, sin embargo el sector público da mayor estabilidad. Por ejemplo, un magistrado de algún tribunal puede ganar hasta 10 millones de pesos.

Los jueces penales del Circuito Especializado pueden ganar unos $4.158.837 al mes, los jueces de orden público puede ser de unos $4.660.037.

El derecho brinda estabilidad económica y oportunidades de ascenso profesional. | Foto: Getty Images