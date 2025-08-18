Este es el salario de un profesor con maestría o doctorado del Magisterio en Colombia

Teniendo en cuenta que el ajuste del sueldo de los docentes del magisterio en Colombia quedó definido en el Decreto 0596 de 2025, expedido el 3 de junio de 2025 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fijó un aumento salarial del 7 % para los empleados del sector público, el pago a los profesores con doctorado depende del nivel en el que se encuentren ubicados, tal como se explica a continuación.

Grado 3 y sus niveles: Licenciado o profesional con maestría o doctorado:

Nivel A) Maestría: $5.889.081 - Doctorado: $7.812.322

Nivel B) Maestría: $6.972.898 – Doctorado: $9.164.274

Nivel C) Maestría: $8.623.767 - Doctorado: $11.580.232

Nivel D) Maestría: $9.992.384 - Doctorado: $13.293.724

No obstante, se debe tener en cuenta que el salario podría variar, dependiendo de las bonificaciones que reciba cada docente y el nivel en que se encuentre.

Salario de docentes con posgrado:

Este año, los profesores del sector público se hacen acreedores de dos bonificaciones principales, más allá de su salario base.

De tal modo, reciben una bonificación de nivelación salarial y otra pedagógica, las cuales funcionan de la siguiente manera:

Bonificación de Nivelación Salarial: esta equivale al 1,6 % del salario base mensual, fijado entre Fecode y el Gobierno para recortar la brecha salarial entre profesores y otros empleados públicos.

esta equivale al 1,6 % del salario base mensual, fijado entre Fecode y el Gobierno para recortar la brecha salarial entre profesores y otros empleados públicos. Bonificación Pedagógica: en cuanto a esta bonificación, representa el 29 % de la asignación básica mensual, establecida en el Decreto 1316 de 2024.

Al revisar las bonificaciones establecidas, los salarios serían los siguientes:

Nivel A) Maestría: $5.977.143 - Doctorado: $7.929.142

$5.977.143 - Doctorado: $7.929.142 Nivel B) Maestría: $7.077.166 – Doctorado: $9.301.310

$7.077.166 – Doctorado: $9.301.310 Nivel C) Maestría: $8.752.721 - Doctorado: $11.753.395

$8.752.721 - Doctorado: $11.753.395 Nivel D) Maestría: $10.141.803 - Doctorado: $13.492.509

Con el ajuste salarial para empleados públicos, que como se mencionó, fue de un total del 7 %, compuesto por la inflación del 2024 (IPC del 5,2 %) más un recargo adicional del 1,8 %, los sueldos para los demás profesores en Colombia quedaron de la siguiente forma:

Sueldo profesor auxiliar: $3.849.684

$3.849.684 Sueldo profesor asistente: $4.499.477

$4.499.477 Sueldo profesor asociado: $4.841.007

$4.841.007 Sueldo profesor titular: $5.212.876