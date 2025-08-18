Suscribirse

Educación

Este es el salario de un profesor con maestría o doctorado del Magisterio en Colombia

Los salarios varían dependiendo de varias aspectos que se exponen a continuación.

Redacción Educación
18 de agosto de 2025, 1:46 p. m.
Se abre una convocatoria de docentes de idiomas en Universidad EAFIT, con presencia en Medellín y Rionegro
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Teniendo en cuenta que el ajuste del sueldo de los docentes del magisterio en Colombia quedó definido en el Decreto 0596 de 2025, expedido el 3 de junio de 2025 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fijó un aumento salarial del 7 % para los empleados del sector público, el pago a los profesores con doctorado depende del nivel en el que se encuentren ubicados, tal como se explica a continuación.

Contexto: Secretaría de Educación alerta por suspensión de servicios médicos a profesores: exige respuestas a Fomag

Grado 3 y sus niveles: Licenciado o profesional con maestría o doctorado:

  • Nivel A) Maestría: $5.889.081 - Doctorado: $7.812.322
  • Nivel B) Maestría: $6.972.898 – Doctorado: $9.164.274
  • Nivel C) Maestría: $8.623.767 - Doctorado: $11.580.232
  • Nivel D) Maestría: $9.992.384 - Doctorado: $13.293.724

No obstante, se debe tener en cuenta que el salario podría variar, dependiendo de las bonificaciones que reciba cada docente y el nivel en que se encuentre.

Salario de docentes con posgrado:

Este año, los profesores del sector público se hacen acreedores de dos bonificaciones principales, más allá de su salario base.

Lo más leído

1. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
2. ¿Por qué los expertos sugieren echar sal en el inodoro antes de dormir?
3. Ejército responde a Procuraduría tras abrir investigación por incidente entre militares y la senadora Aida Quilcué: “No es justo”

De tal modo, reciben una bonificación de nivelación salarial y otra pedagógica, las cuales funcionan de la siguiente manera:

  • Bonificación de Nivelación Salarial: esta equivale al 1,6 % del salario base mensual, fijado entre Fecode y el Gobierno para recortar la brecha salarial entre profesores y otros empleados públicos.
  • Bonificación Pedagógica: en cuanto a esta bonificación, representa el 29 % de la asignación básica mensual, establecida en el Decreto 1316 de 2024.

Al revisar las bonificaciones establecidas, los salarios serían los siguientes:

  • Nivel A) Maestría: $5.977.143 - Doctorado: $7.929.142
  • Nivel B) Maestría: $7.077.166 – Doctorado: $9.301.310
  • Nivel C) Maestría: $8.752.721 - Doctorado: $11.753.395
  • Nivel D) Maestría: $10.141.803 - Doctorado: $13.492.509

Con el ajuste salarial para empleados públicos, que como se mencionó, fue de un total del 7 %, compuesto por la inflación del 2024 (IPC del 5,2 %) más un recargo adicional del 1,8 %, los sueldos para los demás profesores en Colombia quedaron de la siguiente forma:

  • Sueldo profesor auxiliar: $3.849.684
  • Sueldo profesor asistente: $4.499.477
  • Sueldo profesor asociado: $4.841.007
  • Sueldo profesor titular: $5.212.876

Para estos últimos, también se debe tener en cuenta que las cifras mostradas anteriormente, representan apenas el salario básico mensual y que aquí no entra ni bonificaciones, ni primas, ni puntos salariales adicionales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, irá a juicio disciplinario por abrir plan de ahorro de $1.000 millones con dineros de la salud

2. A figura de Selección Colombia le costó en Europa: ahora lo tratan de “gran decepción”

3. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”

4. Escándalo sexual estremece a la realeza en Noruega. El hijo mayor de la princesa Mette-Marit inculpado por cuatro violaciones

5. Westcol recibió brutal paliza en el ‘Supernova’ y terminó en urgencias; envió mensaje desde la ambulancia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

profesoresFecodemagisterio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.