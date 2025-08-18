Educación
Este es el salario de un profesor con maestría o doctorado del Magisterio en Colombia
Los salarios varían dependiendo de varias aspectos que se exponen a continuación.
Teniendo en cuenta que el ajuste del sueldo de los docentes del magisterio en Colombia quedó definido en el Decreto 0596 de 2025, expedido el 3 de junio de 2025 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fijó un aumento salarial del 7 % para los empleados del sector público, el pago a los profesores con doctorado depende del nivel en el que se encuentren ubicados, tal como se explica a continuación.
Grado 3 y sus niveles: Licenciado o profesional con maestría o doctorado:
- Nivel A) Maestría: $5.889.081 - Doctorado: $7.812.322
- Nivel B) Maestría: $6.972.898 – Doctorado: $9.164.274
- Nivel C) Maestría: $8.623.767 - Doctorado: $11.580.232
- Nivel D) Maestría: $9.992.384 - Doctorado: $13.293.724
No obstante, se debe tener en cuenta que el salario podría variar, dependiendo de las bonificaciones que reciba cada docente y el nivel en que se encuentre.
Salario de docentes con posgrado:
Este año, los profesores del sector público se hacen acreedores de dos bonificaciones principales, más allá de su salario base.
Lo más leído
De tal modo, reciben una bonificación de nivelación salarial y otra pedagógica, las cuales funcionan de la siguiente manera:
- Bonificación de Nivelación Salarial: esta equivale al 1,6 % del salario base mensual, fijado entre Fecode y el Gobierno para recortar la brecha salarial entre profesores y otros empleados públicos.
- Bonificación Pedagógica: en cuanto a esta bonificación, representa el 29 % de la asignación básica mensual, establecida en el Decreto 1316 de 2024.
Al revisar las bonificaciones establecidas, los salarios serían los siguientes:
- Nivel A) Maestría: $5.977.143 - Doctorado: $7.929.142
- Nivel B) Maestría: $7.077.166 – Doctorado: $9.301.310
- Nivel C) Maestría: $8.752.721 - Doctorado: $11.753.395
- Nivel D) Maestría: $10.141.803 - Doctorado: $13.492.509
Con el ajuste salarial para empleados públicos, que como se mencionó, fue de un total del 7 %, compuesto por la inflación del 2024 (IPC del 5,2 %) más un recargo adicional del 1,8 %, los sueldos para los demás profesores en Colombia quedaron de la siguiente forma:
- Sueldo profesor auxiliar: $3.849.684
- Sueldo profesor asistente: $4.499.477
- Sueldo profesor asociado: $4.841.007
- Sueldo profesor titular: $5.212.876
Para estos últimos, también se debe tener en cuenta que las cifras mostradas anteriormente, representan apenas el salario básico mensual y que aquí no entra ni bonificaciones, ni primas, ni puntos salariales adicionales.