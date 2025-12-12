Suscribirse

Dian toma medidas por contrabando en temporada decembrina: se alistan 300 funcionarios

Han identificado bodegas con elevados volúmenes de mercancías de procedencia ilegal.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 3:27 p. m.
Operativo de la DIAN en Cali para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’ arrancó en el Parque Industrial Las Delicias
Son varios los operativos de la Dian para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’. | Foto: Jorge Orozco

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció este 12 de diciembre un nuevo plan para detectar y prevenir el contrabando en temporada decembrina, que es una de las épocas en las que más aumenta esta actividad delictiva.

De acuerdo con la entidad, durante este viernes, la Dian se tomó unas 13 ciudades a lo largo del territorio nacional para hacerle frente al contrabando. Son más de 300 funcionarios de la Dian y unos 200 integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, el Invima y entes territoriales como gobernaciones y alcaldías, que hacen parte de las acciones de control.

La Dian acaba de emitir una resolución para establecer los documentos equivalentes a la factura electrónica, entre los que están recibos de servicios públicos, entradas a cine o pasajes de transporte.
Son varias visitas las que hará la Dian. | Foto: istock / semana

Son cerca de 20 puntos en los que se desarrollará la actividad, entre los que se encuentran Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, Ibagué, Cali y Bogotá.

Esta campaña se denomina ‘Plan Navidad’, que hace parte del programa de lucha contra el contrabando y de los acuerdos establecidos en las mesas nacionales y regionales anti contrabando adelantadas con entidades nacionales y locales y gremios.

Contexto: Dian se va en contra de proyecto de ley que cambia decomiso de mercancías de contrabando: riesgo de ilegalidad

“Con este cerco estratégico fortalecemos los controles sobre los principales corredores logísticos y zonas de alta actividad comercial del país, los operativos están concentrados en los cuatro sectores más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal: licores, cigarrillos, tecnología y calzado, productos que históricamente han sido utilizados por redes de contrabando para evadir controles y afectar la competencia leal”, comentó Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la Dian.

En el puerto de Buenaventura incautaron más de $5.000 millones en mercancía de contrabando proveniente de Panamá
Los trabajos se hacen en el marco del 'Plan Navidad'. | Foto: Armada de Colombia

Entre las acciones, se desarrolla una analítica de datos, labores de inteligencia y recopilación de información compartida por entidades, organizaciones aisladas y representantes de marcas, identificando bodegas en las que se almacenan grandes volúmenes de mercancía de procedencia ilegal en el país.

Contexto: Airbnb se podría ir de Colombia tras proyecto de decreto del Gobierno Petro: se les complicaría el negocio

“Los operativos de hoy están dirigidos a las grandes organizaciones que afectan la economía nacional y no, a los pequeños establecimientos de comercio que son el último eslabón en la cadena del contrabando”, precisó Betancourt.

Es importante destacar que en lo corrido de 2025 la Dian ha liderado 11 jornadas de facturación electrónica en todo el país con más de 123.000 visitas realizadas.

Los esfuerzos permitieron reducir en un 3,1 por ciento el contrabando técnico por subfacturación.
Buscan encontrar mercancías de contrabando. | Foto: Dian

Este trabajo permitió detectar que cerca de 13.000 establecimientos visitados no facturaban electrónicamente o lo hacían solo para un número reducido de sus transacciones

