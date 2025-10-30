Suscribirse

Dólar abre barato en Colombia: precio oficial de este 30 de octubre

Así fluctúa la divisa en la jornada de este jueves.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 1:39 p. m.
Esta es la fluctuación de la moneda hoy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 30 de octubre en un precio de $3.894, lo que significó una baja de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.885.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.903. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.889. El precio promedio es de $3.899.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 22,75 millones, registrando además un volumen promedio de 517,04 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,36 % llegando a las 99,382 unidades.

La tasa de desempleo de la zona euro se mantiene estable en septiembre

La tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en septiembre, en 6,3 %, la misma cifra que el mes anterior, anunció el jueves la agencia europea de estadística Eurostat.

Tampoco ha variado con respecto al año anterior, precisó el organismo.

En cambio, en la Unión Europea (UE), este índice aumentó ligeramente al 6 %, frente al 5,9 % de agosto, cercano a su mínimo histórico.

Eurostat estima que 13,24 millones de personas estaban desempleadas en la UE en septiembre, de las cuales 11 millones en la zona euro.

En Francia, la tasa de desempleo registró un ligero aumento en septiembre hasta el 7,6 %, frente al 7,5 % del mes previo, según los datos armonizados de la agencia.

Este nivel sigue siendo superior al de sus dos grandes vecinos, Alemania (3,9 % frente al 3,7 %) e Italia (6,1 % frente al 6 %).

Dentro del bloque europeo, las tasas más bajas se observaron en Eslovenia, con un 3,1 % (frente al 2,9 % de agosto), y en Malta, con un 3 %, un ligero aumento con respecto al 2,9 % del mes anterior.

Las más altas se registraron en España (10,5 % frente al 10,3 % en agosto), Finlandia (9,8 % frente al 9,7 %) y Suecia (8,7 %, sin cambios).

