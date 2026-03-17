Dólar amaneció barato en Colombia: precio oficial del mercado este 17 de marzo

El dólar inició la cotización de este 17 de marzo en un precio de $3.683, lo que significó una baja de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.691.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.692. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.680. El precio promedio es de $3.687.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 38,75 millones, registrando además un volumen promedio de 334,05 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,15 % llegando a las 99,315 unidades.

Así se mueve la moneda. Foto: getty images

Precio del petróleo sube más de 5% por guerra en Irán

Los precios del petróleo subieron el martes más de 5%, luego de que varios países descartaron el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán continuó sus ataques contra sus vecinos del Golfo.

Alrededor de las 06H15 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 5,16% a 98,32 dólares, tras caer 5,3% la víspera.

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El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4,67% a 104,88 dólares el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.

Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.

Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando el lunes campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.

En tanto, países aliados de Washington refutaron la demanda de Trump de ayudar a reabrir el estrecho al tránsito de barcos cisterna.

Precio del petróleo sube más de 5% por guerra en Irán Foto: Getty Images

En el mercado accionario, las bolsas de Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Singapur, Taipéi y Manila operaban en alza.

Su recuperación siguió el alza de Wall Street y las bolsas europeas el lunes.