Divisas
Dólar en casas de cambio para este 30 de octubre: así se mueve la divisa
Así se cotiza la moneda este jueves en este mercado.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El dólar es una de las monedas más importantes en la economía mundial. Con el paso de los años, cada vez son más los colombianos que deciden invertir en esta divisa y poner allí su patrimonio, ya sea para resguardarlo o para invertirlo y recibir réditos de este.
La moneda hace parte de las distintas decisiones de gobiernos y empresas, por lo que es fundamental en millones de transacciones que se hacen diariamente.
Las casas de cambio se han vuelto clave para quienes desean comprar dólares y guardarlos, esperando una mayor rentabilidad. Estos establecimientos permiten adquirir distintas monedas sin tanto papeleo o sin trámites engorrosos.
Precio del dólar en casas de cambio para este 30 de octubre: así se mueve
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de octubre se situó cerca de $3.798, mientras que el de venta rondó los $3.923. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.822 – $3.930
- Cali – $3.827 – $3.960
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.820 – $3.860
- Medellín – $3.754 – $3.901
- Pereira – $3.830 – $3.930
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938
- Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
- Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
- Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
- Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923
- Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
- Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950
- Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920
- Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
- Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920
- Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920
- El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930
- LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920.