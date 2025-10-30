Dólar en casas de cambio para este 30 de octubre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía mundial. Con el paso de los años, cada vez son más los colombianos que deciden invertir en esta divisa y poner allí su patrimonio, ya sea para resguardarlo o para invertirlo y recibir réditos de este.

La moneda hace parte de las distintas decisiones de gobiernos y empresas, por lo que es fundamental en millones de transacciones que se hacen diariamente.

Ahorrar en dólares puede ser una tarea que requiera planificación. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las casas de cambio se han vuelto clave para quienes desean comprar dólares y guardarlos, esperando una mayor rentabilidad. Estos establecimientos permiten adquirir distintas monedas sin tanto papeleo o sin trámites engorrosos.

Precio del dólar en casas de cambio para este 30 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de octubre se situó cerca de $3.798, mientras que el de venta rondó los $3.923. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.822 – $3.930

– $3.822 – $3.930 Cali – $3.827 – $3.960

– $3.827 – $3.960 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.820 – $3.860

– $3.820 – $3.860 Medellín – $3.754 – $3.901

– $3.754 – $3.901 Pereira – $3.830 – $3.930

La moneda americana es clave en la economía. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938

$3.813 - $3.938 Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921

$ 3.795 - $ 3.921 Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923

$ 3.799 - $ 3.923 Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

$3.812 - $3.933 Jueves, 23 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950

– $ 3.820 – $ 3.950 Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940

– $ 3.840 – $ 3.940 Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930

– $ 3.810 – $ 3.930 LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920.