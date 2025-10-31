Suscribirse

Dólar abre el último día del mes con atractivo precio: valor oficial del 31 de octubre

La divisa registró una buena baja.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 1:57 p. m.
Dólar bajó en Colombia.

El dólar inició la cotización de este 31 de octubre en un precio de $3.865, lo que representó una baja de $5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.870.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.866. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.843. El precio promedio es de $3.855.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 62,90 millones, registrando además un volumen promedio de 722,98 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,25 % llegando a las 99,597 unidades.

Así se mueve el dólar.

Actividad industrial de China cae por séptimo mes consecutivo

La actividad industrial de China cayó en octubre por séptimo mes consecutivo, en medio de la incertidumbre comercial provocada por la guerra comercial con Estados Unidos, según cifras oficiales divulgadas el viernes.

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra se situó por debajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción, y fue inferior al pronóstico de 49,6 puntos de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

La manufactura de octubre desaceleró “debido a factores como (…) el entorno internacional más complejo”, explicó en un comunicado Huo Lihui, estadístico de la ONE.

Huo también atribuyó parte de la desaceleración a la “semana dorada” de China, un feriado al inicio de octubre en el que suele haber poca actividad industrial.

Agregó que la producción económica del país se mantuvo “generalmente estable”.

Así está la economía china.

El mes pasado comenzó con las dificultades en las industrias chinas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur y acordaron medidas para reducir sus disputas comerciales.

Trump accedió a cortar a la mitad los aranceles del 20 % sobre los productos chinos, mientras que Xi suspendió durante un año ciertas restricciones a la exportación de tierras raras.

