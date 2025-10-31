Suscribirse

Gobierno expide resolución para garantizar suministro eléctrico en el Caribe: así podrán mantener la operación las empresas

La norma tendrá vigencia de dos años.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 1:04 p. m.
El problema de suministro de energía en el Caribe parece no tener fin. Desde hace varios años y en distintos gobiernos de turno, la electricidad y el suministro ha sido intermitente en esta región no ha mantenido tarifas considerablemente elevadas y que pocas familias pueden pagar.

Tras esta problemática, que cada vez afecta a más familias en el país, el Ministerio de Minas y Energía se pronunció recientemente, expidiendo una serie de medidas para que se garantice la continuidad en el servicio de energía.

Se trata de la resolución MME 40505, que permitirá a las empresas disponer de recursos clave para mantener la operación y asegurar la atención continua a millones de usuarios.

En la resolución se dictan lineamientos de carácter transitorio para propender por la continuidad de la prestación del servicio de energía. Con esta, las empresas de energía del caribe colombiano podrán disponer de los recursos de los planes de inversión y los planes de reducción de pérdidas para asegurar la estabilidad y la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica a las y los caribeños.

Contexto: Hoy, junta del Banco de la República anuncia qué decisión tomará sobre las tasas de interés: ¿seguirá el camino de la Reserva Federal?

Es importante tener en cuenta que las medidas tienen una vigencia de dos años mientras las empresas adoptan recursos para viabilizar inversiones y aliviar su situación financiera. Adicional a ello, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá expedir la regulación necesaria para proteger a los usuarios y estabilizar financieramente a los operadores en la región.

“Nuestra prioridad es garantizar que los hogares caribeños, especialmente los de los estratos más vulnerables, no se vean afectados por las condiciones actuales de las empresas operadoras. Estas decisiones son responsables, transitorias y buscan asegurar la continuidad del servicio mientras que, de manera conjunta la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y el MinEnergía, avanzamos hacia una solución estructural y sostenible, con programas como Colombia Solar y Comunidades Energéticas”, comentó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Contexto: Principales empresas productoras de café a nivel mundial fueron acusadas por ONG de violaciones de derechos en plantaciones

Dicho proyecto responde a recomendaciones de la Superservicios y operadores de red del país, quienes han venido estructurando propuestas de solución para el régimen transitorio especial del Caribe colombiano.

