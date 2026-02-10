Dólar cierra al alza este 10 de febrero: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 10 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.671, lo que significó un incremento de $20 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.651.

Respecto al movimiento de la divisa, desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $3, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.674.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $3.679, mientras que el precio más bajo que registró al cierre es de $3.641. El promedio cotizado se encuentra en $3.659.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,010 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 642,230.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,36 %, llegando a las 104.299 unidades.

Así terminó el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Telefónica vende su filial en Chile y ahonda en su salida de Latinoamérica

La compañía española de telecomunicaciones Telefónica dio un nuevo paso en su salida de Latinoamérica, antes un mercado preferente, al anunciar este martes la venta de su filial en Chile por 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros).

Telefónica “ha transmitido el 100 % del capital social de Telefónica Móviles Chile S. A. (Telefónica Chile) a NJJ Holding S. A. S. y Millicom Spain S. L.”, anunció la empresa, que se encuentra en plena reestructuración y afronta una deuda importante.

“La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy” y se enmarcan en la “estrategia de salida de Hispanoamérica”, añadió la sociedad en su comunicado.

En los últimos tiempos, Telefónica se ha desprendido de sus filiales en Guatemala, Costa Rica, Colombia o Perú.

El operador, que aspira a convertirse en un actor clave del sector tecnológico europeo en los próximos años, planea unos ahorros totales de hasta 2.800 millones de euros en 2028 y 3.000 millones en 2030.

En este difícil contexto, esta empresa, en la que el Estado mantiene una participación del 10 % tras su privatización en 1997, lanzó a finales de 2025 un plan que preveía al menos la salida de 4.500 empleados.

Telefónica vende su filial en Chile y ahonda en su salida de Latinoamérica Foto: Suministrada a Semana API

Telefónica emplea a unas 100.000 personas en todo el mundo y quiere ahora centrarse en sus cuatro principales mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil).