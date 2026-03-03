Dólar, disparado en medio del conflicto entre Irán y EE. UU.: precio oficial de este 3 de marzo

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 3 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.800, lo que significó un incremento de $ 32 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.768.

Si se analiza el precio de la TRM respecto al precio máximo que alcanzó la divisa, se puede establecer que durante el día creció en su cotización unos $ 58.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 23, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.777.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.826, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.770. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.796.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.720 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 807,98.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,68 %, llegando a las 99,010 unidades.

Los precios de la energía se dispararon este martes por la guerra en Oriente Medio, que fortaleció al dólar y hundió las bolsas por la preocupación de un brote de inflación.

La guerra en Oriente Medio amenaza a una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz, cuello de botella por el que transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial, está cerrado de facto al tráfico: las principales compañías marítimas han suspendido sus travesías ante la subida del valor de las primas de seguro.

El barril de Brent del Mar del Norte superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024 durante la operativa.

Hacia las 16:30 GMT subía un 7,8 % a 83,79 dólares por barril. El West Texas Intermediate ganaba un 8,1 % a 77,00 dólares por barril.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se extiende por Oriente Medio, avivó los temores a una crisis energética que provoque un brote inflacionario.

“El aumento de los costos energéticos está alimentando las preocupaciones sobre la inflación, lo que hace que algunos descarten la posibilidad de una bajada de las tasas de interés y otros aumenten las posibilidades de una subida, al tiempo que se incrementan las preocupaciones sobre los beneficios debido al aumento de los costos operativos y a una posible desaceleración del gasto de los consumidores”, señaló Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

Los principales índices de Wall Street operaban con pérdidas de un 1 % en la mitad de la jornada y las bolsas europeas sufrieron marcadas caídas.

Londres cayó un 2,8 %, Fráncfort un 3,44 % y París un 3,46 %. Madrid perdió un 4,55 % y Milán un 3,92 %.