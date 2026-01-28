Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

Así está fluctuando la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 7:08 p. m.
Este es el comportamiento de la moneda.
Este es el comportamiento de la moneda. Foto: Banco Unión

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global, dada la solidez que representa y su amplio movimiento en el mercado. Es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Actualmente la divisa se encuentra fluctuando a la baja, por lo que ha alcanzado precios mínimos de $3.590 en el país, lo que la ha hecho más llamativa para inversionistas o ahorradores, que buscan generar rentabilidades con la moneda en una eventual subida.

En 2024, la tasa de cambio retrocedió 652 pesos y, en lo que va de 2026, ha bajado otros 57 pesos. El menor precio del dólar ayuda a contener la inflación.
Este es el comportamiento de la moneda. Foto: ADOBE STOCK

Si desea analizar el comportamiento de la moneda respecto a su valor en casas de cambio, tenga en cuenta el siguiente análisis:

Dólar en casas de cambio para este 28 de enero: así se mueve la moneda

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 28 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,593.79 y de venta de $3,729.83.

Macroeconomía

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Macroeconomía

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Macroeconomía

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

Dinero

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

Macroeconomía

Este sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tras la salida de Orlando Velandia del cargo

Macroeconomía

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

Macroeconomía

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Macroeconomía

Dólar abrió barato en Colombia: precio oficial del mercado para este 21 de enero

Macroeconomía

Dólar cierra a la baja en la tarde del 20 de enero de 2026

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6373,755118
Cali3,6103,760150
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6503,69545
Medellín3,5433,693150
Pereira3,6503,750100
Volatilidad dólar
Este es el comportamiento de la moneda. Foto: Adobe Stock

Estos son los valores por fechas, si desea conocer el histórico de las últimas semanas.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 28 de enero de 20263593.793729.833678.59
martes 27 de enero de 20263597.243733.283676.02
lunes 26 de enero de 20263600.693738.283637.88
domingo 25 de enero de 20263600.693742.073637.88
sábado 24 de enero de 20263602.413743.793637.88
viernes 23 de enero de 20263603.793743.793630.33
Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Por otro lado, si desea analizar el valor del dólar por los establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos precios del mercado.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de venta
Alliance Trade3,5503,760
Amerikan Cash3,6503,730
Cambios AG3,6303,760
Cambios Kapital3,6503,730
Cambios Monkey3,7003,840
Cambios Vancouver3,6503,730

Estos establecimientos fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, por lo que analizan valores como otras casas de cambio, además de precios en bancos y otros actores del mercado.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Este es el comportamiento de la moneda. Foto: Banco Unión

Es decir, las casas de cambio no están obligadas a fijar un precio a partir de una entidad oficial, sino que pueden evaluar distintos factores a la hora de hacerlo, para recuperar sus retornos y garantizar su operación.

Más de Macroeconomía

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

El incremento en las deducciones por salud preocupa a un cierto grupo de pensionados en el país. (Photo by Yamil LAGE / AFP)

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Las personas podrán acceder a un curso sencillo donde aprenderán sobre aplicaciones básicas de la inteligencia artificial.

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Colpensiones

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Dólar cerró en Colombia

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

Inflación, alzas precios

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

En materia energética el país enfrenta una situación desafiante, pues el Gobierno quiere avanzar en un proceso de transición, pero sin nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

Este sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tras la salida de Orlando Velandia del cargo

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

EPM ya anunció el precio de su participación, no controlante, en Tigo UNE: asciende a 2,1 billones de pesos.

EPM confirma adjudicación del 100% de sus acciones en UNE. Con la operación, se crea un nuevo gigante de las comunicaciones

Jugadores y staff de Philadelphia Eagles celebran el título del Super Bowl LIX.

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

Noticias Destacadas