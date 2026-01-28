Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global, dada la solidez que representa y su amplio movimiento en el mercado. Es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Actualmente la divisa se encuentra fluctuando a la baja, por lo que ha alcanzado precios mínimos de $3.590 en el país, lo que la ha hecho más llamativa para inversionistas o ahorradores, que buscan generar rentabilidades con la moneda en una eventual subida.

Este es el comportamiento de la moneda. Foto: ADOBE STOCK

Si desea analizar el comportamiento de la moneda respecto a su valor en casas de cambio, tenga en cuenta el siguiente análisis:

Dólar en casas de cambio para este 28 de enero: así se mueve la moneda

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 28 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,593.79 y de venta de $3,729.83.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,637 3,755 118 Cali 3,610 3,760 150 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,650 3,695 45 Medellín 3,543 3,693 150 Pereira 3,650 3,750 100

Este es el comportamiento de la moneda. Foto: Adobe Stock

Estos son los valores por fechas, si desea conocer el histórico de las últimas semanas.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 28 de enero de 2026 3593.79 3729.83 3678.59 martes 27 de enero de 2026 3597.24 3733.28 3676.02 lunes 26 de enero de 2026 3600.69 3738.28 3637.88 domingo 25 de enero de 2026 3600.69 3742.07 3637.88 sábado 24 de enero de 2026 3602.41 3743.79 3637.88 viernes 23 de enero de 2026 3603.79 3743.79 3630.33

Por otro lado, si desea analizar el valor del dólar por los establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos precios del mercado.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Alliance Trade 3,550 3,760 Amerikan Cash 3,650 3,730 Cambios AG 3,630 3,760 Cambios Kapital 3,650 3,730 Cambios Monkey 3,700 3,840 Cambios Vancouver 3,650 3,730

Estos establecimientos fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, por lo que analizan valores como otras casas de cambio, además de precios en bancos y otros actores del mercado.

Este es el comportamiento de la moneda. Foto: Banco Unión

Es decir, las casas de cambio no están obligadas a fijar un precio a partir de una entidad oficial, sino que pueden evaluar distintos factores a la hora de hacerlo, para recuperar sus retornos y garantizar su operación.