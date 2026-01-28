Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global, dada la solidez que representa y su amplio movimiento en el mercado. Es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.
Actualmente la divisa se encuentra fluctuando a la baja, por lo que ha alcanzado precios mínimos de $3.590 en el país, lo que la ha hecho más llamativa para inversionistas o ahorradores, que buscan generar rentabilidades con la moneda en una eventual subida.
Si desea analizar el comportamiento de la moneda respecto a su valor en casas de cambio, tenga en cuenta el siguiente análisis:
Dólar en casas de cambio para este 28 de enero: así se mueve la moneda
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 28 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,593.79 y de venta de $3,729.83.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,637
|3,755
|118
|Cali
|3,610
|3,760
|150
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,650
|3,695
|45
|Medellín
|3,543
|3,693
|150
|Pereira
|3,650
|3,750
|100
Estos son los valores por fechas, si desea conocer el histórico de las últimas semanas.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 28 de enero de 2026
|3593.79
|3729.83
|3678.59
|martes 27 de enero de 2026
|3597.24
|3733.28
|3676.02
|lunes 26 de enero de 2026
|3600.69
|3738.28
|3637.88
|domingo 25 de enero de 2026
|3600.69
|3742.07
|3637.88
|sábado 24 de enero de 2026
|3602.41
|3743.79
|3637.88
|viernes 23 de enero de 2026
|3603.79
|3743.79
|3630.33
Por otro lado, si desea analizar el valor del dólar por los establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos precios del mercado.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Alliance Trade
|3,550
|3,760
|Amerikan Cash
|3,650
|3,730
|Cambios AG
|3,630
|3,760
|Cambios Kapital
|3,650
|3,730
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|Cambios Vancouver
|3,650
|3,730
Estos establecimientos fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, por lo que analizan valores como otras casas de cambio, además de precios en bancos y otros actores del mercado.
Es decir, las casas de cambio no están obligadas a fijar un precio a partir de una entidad oficial, sino que pueden evaluar distintos factores a la hora de hacerlo, para recuperar sus retornos y garantizar su operación.